Актер из сериала «Триггер» Николай Ткаченко погиб в зоне военной операции

Николай Ткаченко (Фото: nikolaytkachenko_actor / VK)

Актер театра и кино Николай Ткаченко погиб в зоне специальной военной операции в январе 2026 года. Он известен своей игрой в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова» и «Нереалити». О гибели артиста ТАСС сообщил его коллега, актер Рамиз Алиев.

«Да, [он погиб в январе 2026 года в зоне СВО]. Я не знаю подробностей, мы общались с ним как коллеги», — рассказал Алиев.

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Он окончил Театральный институт имени Щукина и с 2021 года играл в Театре Современной драматургии.

Актерская карьера Ткаченко началась с сериала «#СеняФедя», где он сыграл сотрудника ГАИ. Следующей стала роль помощника прораба в сериале «Триггер». Также он играл эпизодические роли в сериалах «Универ: 10 лет спустя», «Тест на беременность 4», «Три плюс три».