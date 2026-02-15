Песков заявил о популярности Путина в России «от мала до велика»
Президент России Владимир Путин пользуется популярностью среди граждан всех возрастных категорий в стране — «от мала до велика». Об этом заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о продаже различных товаров с изображением президента, Песков отметил, что Путин «действительно популярен». «Он популярен, можно по-русски сказать, от мала до велика, — сказал он.
Песков оценил продажу товаров с изображением российского лидера как одно из проявлений «любви к нему».
В начале января, по результатам опроса ВЦИОМ, уровень доверия Путину составил 78,5%.
В августе 2024 года экс-вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что популярность российского лидера в Западной Европе, и в частности Германии, объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности.
