Уровень доверия президенту Путину вырос до 81,4%, по данным ВЦИОМ

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

По результатам еженедельного опроса ВЦИОМ, уровень доверия президенту России Владимиру Путину вырос и составил 81,4%. Как сообщает аналитический центр, за период с 8 по 14 декабря этот показатель увеличился на 0,9 процентных пункта.

Положительную оценку получили и другие представители власти. Доверие к премьер-министру Михаилу Мишустину выросло до 60,2%, а одобрение его работы превысило 50%. Деятельность правительства в целом поддерживают 48,3% граждан.

Среди лидеров парламентских партий самый высокий рейтинг доверия у председателя КПРФ Геннадия Зюганова (32,8%). За ним следуют Сергей Миронов из «Справедливой России» (29,9%), Леонид Слуцкий из ЛДПР (20,9%) и Алексей Нечаев из «Новых людей» (9,7%).

Поддержка «Единой России» как партии составила 36%, что на 1,7 пункта больше, чем на прошлой неделе. За ЛДПР готовы проголосовать 10,2% респондентов, за КПРФ — 9,1%, за «Новых людей» — 8,2%, за «Справедливую Россию» — 5,4%.

Опрос проводился с 8 по 14 декабря среди 1600 человек по телефону. Фонд «Общественное мнение» публикует схожие данные: по его замерам, президенту доверяют 78% граждан, а его работу хорошо оценивают 81% респондентов.