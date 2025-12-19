 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Уровень доверия президенту Путину вырос до 81,4%, по данным ВЦИОМ

ВЦИОМ: уровень доверия президенту Путину вырос до 81,4%
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

По результатам еженедельного опроса ВЦИОМ, уровень доверия президенту России Владимиру Путину вырос и составил 81,4%. Как сообщает аналитический центр, за период с 8 по 14 декабря этот показатель увеличился на 0,9 процентных пункта.

Положительную оценку получили и другие представители власти. Доверие к премьер-министру Михаилу Мишустину выросло до 60,2%, а одобрение его работы превысило 50%. Деятельность правительства в целом поддерживают 48,3% граждан.

Среди лидеров парламентских партий самый высокий рейтинг доверия у председателя КПРФ Геннадия Зюганова (32,8%). За ним следуют Сергей Миронов из «Справедливой России» (29,9%), Леонид Слуцкий из ЛДПР (20,9%) и Алексей Нечаев из «Новых людей» (9,7%).

Поддержка «Единой России» как партии составила 36%, что на 1,7 пункта больше, чем на прошлой неделе. За ЛДПР готовы проголосовать 10,2% респондентов, за КПРФ — 9,1%, за «Новых людей» — 8,2%, за «Справедливую Россию» — 5,4%.

Опрос проводился с 8 по 14 декабря среди 1600 человек по телефону. Фонд «Общественное мнение» публикует схожие данные: по его замерам, президенту доверяют 78% граждан, а его работу хорошо оценивают 81% респондентов.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Теги
Владимир Путин ВЦИОМ соцопрос

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Путин назвал «благородную цель» утильсбора
Бизнес
Путин словами «надо заканчивать» высказался о передачах про Украину
Политика
Путин назвал проблемы иностранных мессенджеров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 17:50
Отобравшийся на Олимпиаду Гуменник выиграл короткую программу на ЧР Спорт, 18:10
Умер основатель добровольческой бригады футбольных фанатов «Эспаньола» Общество, 18:09
Набиуллина рассказала о своем желании на Новый год Финансы, 18:09
ЦБ видит риск, что банки повысят тарифы из-за введения НДС на эквайринг Инвестиции, 18:00
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 22 декабря выше ₽80 Инвестиции, 17:58
События недели на рынке майнинга и криптовалют Крипто, 17:55
Тренер ПСЖ заявил, что Сафонов отразил два пенальти со сломанной рукой Спорт, 17:51
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear Политика, 17:48
Axios анонсировал визит советников глав ЕС в США на переговоры по Украине Политика, 17:38
Путин — о мире, Украине и новых военных операциях. Главное с прямой линии Политика, 17:36
Sony получит контроль в компании-владельце прав на Чарли Брауна и Снупи Технологии и медиа, 17:24
Сломавший руку Матвей Сафонов обратился к болельщикам Спорт, 17:23
Набиуллина исключила снижение ключевой ставки «в режиме автопилота» Экономика, 17:20
Биткоину грозит самый убыточный за последние 7 лет конец года Крипто, 17:17