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Вице-премьер Сербии объяснил популярность Путина в Европе

Вице-премьер Сербии Вулин: Путин популярен в Европе за счет российских ценностей
Александр Вулин
Александр Вулин (Фото: ТАСС)

Популярность президента Владимира Путина в Западной Европе, и в частности Германии, объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Он отметил, что рост одобрения Путина на Западе не связан с появлением миллионов немцев, которые «вдруг полюбили русских», хотя, по мнению Вулина, они «их не любили ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после».

«Но они видят в Российской Федерации ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет», — уточнил Вулин.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

По мнению сербского вице-премьера, в Европе нынешние настроения похожи на те, что были перед Первой мировой войной. Он отметил, что перед каждым противостоянием таких масштабов появляется «некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — антисемитизм, сейчас — русофобия».

Первая мировая война началась в 1914 году, после того как сербский националист Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франца Фердинанда — наследника австро-венгерского престола. Австро-Венгрия напала на Сербию.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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