Вице-премьер Сербии объяснил популярность Путина в Европе
Популярность президента Владимира Путина в Западной Европе, и в частности Германии, объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности, заявил в интервью «РИА Новости» вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Он отметил, что рост одобрения Путина на Западе не связан с появлением миллионов немцев, которые «вдруг полюбили русских», хотя, по мнению Вулина, они «их не любили ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после».
«Но они видят в Российской Федерации ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет», — уточнил Вулин.
По мнению сербского вице-премьера, в Европе нынешние настроения похожи на те, что были перед Первой мировой войной. Он отметил, что перед каждым противостоянием таких масштабов появляется «некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — антисемитизм, сейчас — русофобия».
Первая мировая война началась в 1914 году, после того как сербский националист Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франца Фердинанда — наследника австро-венгерского престола. Австро-Венгрия напала на Сербию.
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