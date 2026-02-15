Посол России опроверг сообщения об объявлении Нигером войны Франции

Слова специального советника лидера Нигера Абдурахамана Чиани Амаду Ибро о том, что страна официально объявила войну Франции и начала мобилизацию ради этого, являются вырванными из контекста и не соответствуют действительности. Об этом заявил посол России в Нигере Виктор Воропаев.

По словам дипломата, выступая 11 февраля на митинге перед молодежью, Ибро не объявлял войну, а «призвал население к сплоченности перед лицом внешней угрозы».

«Первым фразу «о готовности вступить в войну с Францией» озвучил корреспондент одного из французских изданий, вырвав ее из контекста выступления Амаду Ибро. Затем эту новость опубликовали другие СМИ», — пояснил Воропаев.

Посол России отметил, что митинг проходил после попытки теракта в аэропорту столицы в ночь на 29 января. Тогда военнослужащие Африканского корпуса Минобороны России и ВС Нигера отразили атаку боевиков. По данным МИД, 20 террористов были нейтрализованы, 11 — захвачены в плен. По данным местных СМИ, среди нападавших был гражданин Франции, уточнил Воропаев.

Президент Нигера Чиани в интервью национальному телевидению заявил, что нападение на аэропорт обошлось спонсорам террористов в 300 млн франков КФА ($543 тыс. — РБК). «Он также отметил, что Франция стремится дестабилизировать ситуацию в Нигере и вернуть контроль над его ресурсами», — сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что слова Ибро о «войне» касались борьбы за суверенитет и противодействия силам, которые, по мнению руководства Нигера, оказывают логистическую и финансовую поддержку террористам.

12 февраля Jeune Afrique опубликовал материал, в котором процитировал слова Ибро: «Знайте, мы идем на войну с Францией, мы не были в состоянии войны, теперь мы идем на войну с Францией». Проправительственный портал Lesahel сообщил о том, что в конце декабря 2025 года на заседании совета министров страны был принят указ о всеобщей мобилизации в Нигере. По словам Ибро, мобилизация была объявлена якобы для противостояния Франции.