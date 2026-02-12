Начальник штаба главы Нигера Ибро объявил о подготовке к войне с Францией

Начальник штаба главы Нигера объявил о подготовке к войне с Францией

Генерал Ибро, начальник штаба президента Чиани, заявил, что всеобщая мобилизация в Нигере, начатая в декабре, является подготовкой к войне с Францией. Во французском генштабе назвали заявления Ибро «информационной войной»

Нигер проводит мобилизацию для подготовки к вступлению в войну с Францией, заявил генерал Амаду Ибро, начальник штаба лидера Нигера Абдурахамана Чиани, выступая на митинге.

«Знайте, мы идем на войну с Францией, мы не были в состоянии войны, теперь мы идем на войну с Францией», — сказал он (цитата по Jeune Afrique).

Указ о всеобщей мобилизации в Нигере был принят на заседании совета министров страны под руководством Чиани в конце декабря прошлого года, передает проправительственный портал Lesahel. По словам генерала Ибро, мобилизация была объявлена для противостояния Франции.

Jeune Afrique пишет, что Нигер регулярно обвиняет Францию в попытках дестабилизировать страну. Чиани обвинял президента Франции Эмманюэля Макрона, а также лидеров Бенина и Кот-д’Ивуара Патриса Талона и Алассана Уаттару в поддержке «Исламского государства» (ИГ; организация признана в России террористической и запрещена). По его словам, именно эти страны стоят за атакой на аэропорт Ниамея в конце января 2026 года.

Вооруженное нападение на аэропорт совершили около 40 боевиков. Ответственность взяла на себя группировка ИГ. Атака была отбита совместными усилиями Африканского корпуса Минобороны России и Вооруженных сил Нигера, было нейтрализовано порядка 20 террористов, сообщил российский МИД.

Пресс-секретарь генерального штаба французских вооруженных сил полковник Гийом Верне заявил, что «о французском вмешательстве в Нигере и речи быть не может». Заявления Ибро он назвал «информационной войной», начатой Нигером, передает Jeune Afrique.

Нигер был французской колонией до 1960 года. Отношения между Францией и Нигером ухудшились после военного переворота в последнем в июле 2023 года, перейдя от тесного партнерства к открытой враждебности. Новые власти потребовали вывода французских войск и посла, обвиняя Париж в неоколониализме, что привело к разрыву военного сотрудничества и свертыванию французского влияния в стране.