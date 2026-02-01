 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Беспилотники повредили окна многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Славянске-на-Кубани при атаке украинских беспилотников выбило окна в нескольких квартирах жилого дома, сообщил в телеграм-канале оперштаб Краснодарского края.

«Пострадавших нет», — уточнили там.

На месте работают специальные и оперативные службы.

Также оперштаб сообщил, что на территорию частного дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района упали обломки дрона. Пострадавших также нет.

Ночью над Россией сбили 18 беспилотников
Политика

В конце января в Северском районе Кубани при атаке дронов были повреждены четыре частных дома. В двух из домов в хуторе Свободный выбило стекла. В станице Северской в одном из домов также выбило стекла, во втором повреждения получили кровля, потолок и пол. Пострадавших не было.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Краснодарский край беспилотники повреждения оперативный штаб
