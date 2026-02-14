 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Таймыра

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет Ан-72 авиакомпании «А247» в аэропорту Диксон на Таймыре выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, на борту самолета, выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из Игарки, находились 52 пассажира и члены экипажа.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту происшествия инициирована проверка.

Ан-72 — советский реактивный транспортный самолет КБ Антонова. Используется для перевозки людей и грузов, в том числе в северных условиях. Особенностью его конструкции является схема с обдувом крыла струей двигателей, что обеспечивает короткие взлет и посадку.

Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Архангельске
Общество
Фото:Архангельск Без Цензуры / Telegram

Днем ранее в аэропорту Казани самолет А320 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Казань — Москва, выкатился за пределы рулежной дорожки. На борту воздушного судна находились 158 пассажиров и члены экипажа.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, пострадавших не было, борт повреждения не получил. Пассажиров высадили для перевозки в аэропорт назначения на резервном борту авиаперевозчика.

Позже «Аэрофлот» сообщил, что имело место «незначительное соскальзывание за пределы рулежной дорожки», после чего командир воздушного судна прекратил руление.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Таймыр взлетно-посадочная полоса самолет Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Материалы по теме
Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Махачкале
Общество
Круживший над Петербургом самолет AZAL выкатился за полосу при посадке
Общество
Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Архангельске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
«Лада» первой в нынешнем сезоне лишилась шансов на выход в плей-офф КХЛ Спорт, 17:54
Первая медаль в истории Южной Америки. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:46
Норвежская биатлонистка Киркейде завоевала золото в спринте на Олимпиаде Спорт, 17:44
В ЛНР 15 человек получили ранения при атаке дронов Политика, 17:41
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Плющенко оценил выступление Петра Гуменника Спорт, 17:37
Впервые в истории ВХЛ вратарь забросил шайбу Спорт, 17:31
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Уроженка Москвы выиграла «тысячник» WTA в Дохе в парном разряде Спорт, 17:22
В Белгороде часть домов останется без горячей воды до прихода тепла Общество, 17:21
«Судьи поприжали»: Авербух оценил выступление Гуменника на Олимпиаде Общество, 17:09
Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Таймыра Общество, 17:03
Орбан со словами «дорогой Владимир» ответил Зеленскому о «животе Виктора» Политика, 17:02
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 16:55
Сборная Латвии сенсационно победила немцев на хоккейном турнире Олимпиады Спорт, 16:49