Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Таймыра

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет Ан-72 авиакомпании «А247» в аэропорту Диксон на Таймыре выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, на борту самолета, выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из Игарки, находились 52 пассажира и члены экипажа.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту происшествия инициирована проверка.

Ан-72 — советский реактивный транспортный самолет КБ Антонова. Используется для перевозки людей и грузов, в том числе в северных условиях. Особенностью его конструкции является схема с обдувом крыла струей двигателей, что обеспечивает короткие взлет и посадку.

Днем ранее в аэропорту Казани самолет А320 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Казань — Москва, выкатился за пределы рулежной дорожки. На борту воздушного судна находились 158 пассажиров и члены экипажа.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, пострадавших не было, борт повреждения не получил. Пассажиров высадили для перевозки в аэропорт назначения на резервном борту авиаперевозчика.

Позже «Аэрофлот» сообщил, что имело место «незначительное соскальзывание за пределы рулежной дорожки», после чего командир воздушного судна прекратил руление.