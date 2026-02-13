Прокуратура проконтролирует расследование гибели мальчика в Москве
На Щелковском шоссе на подростка с навеса над балконом упал снег. Мальчик погиб, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Трагедия произошла 13 февраля. В результате схода снега с навеса над балконом погиб мальчик 2011 года рождения», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело. По какой именно статье — не уточняется. РБК обратился за комментарием в префектуру ВАО и в СК Москвы.
На место трагедии приехали следователи и криминалисты. Они осматривают место происшествия. Измайловская межрайонная прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.
Ранее в Нижнем Новгороде снег упал на детей с крыши здания, расположенного на улице Рождественской. Пострадали шесть школьников, их госпитализировали. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
