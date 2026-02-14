Суд назначил 15 суток ареста заблокировавшим вход в офис Роскомнадзора

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Таганский районный суд Москвы арестовал на 15 суток троих мужчин, которые повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о Михаиле Чуянове, Кирилле Кривяке и Григории Шакирове. Им вменили ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Согласно картотеке суда, постановление о назначении административного наказания всем троим было вынесено 13 февраля. За три дня до этого в России начали замедлять работу Telegram. В Роскомнадзоре настаивают, что мессенджер «не исполняет российское законодательство и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан».

Основатель мессенджера Павел Дуров в ответ заявил, что ограничение свободы «никогда не бывает правильным решением». «Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления», — прокомментировал он.