Суд назначил 15 суток ареста заблокировавшим вход в офис Роскомнадзора
Таганский районный суд Москвы арестовал на 15 суток троих мужчин, которые повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Речь идет о Михаиле Чуянове, Кирилле Кривяке и Григории Шакирове. Им вменили ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Согласно картотеке суда, постановление о назначении административного наказания всем троим было вынесено 13 февраля. За три дня до этого в России начали замедлять работу Telegram. В Роскомнадзоре настаивают, что мессенджер «не исполняет российское законодательство и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан».
Основатель мессенджера Павел Дуров в ответ заявил, что ограничение свободы «никогда не бывает правильным решением». «Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления», — прокомментировал он.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»