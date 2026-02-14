 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Суд назначил 15 суток ареста заблокировавшим вход в офис Роскомнадзора

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Таганский районный суд Москвы арестовал на 15 суток троих мужчин, которые повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о Михаиле Чуянове, Кирилле Кривяке и Григории Шакирове. Им вменили ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Роскомнадзор усилил давление на Telegram. Что об этом известно
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Согласно картотеке суда, постановление о назначении административного наказания всем троим было вынесено 13 февраля. За три дня до этого в России начали замедлять работу Telegram. В Роскомнадзоре настаивают, что мессенджер «не исполняет российское законодательство и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан».

Основатель мессенджера Павел Дуров в ответ заявил, что ограничение свободы «никогда не бывает правильным решением». «Telegram отстаивает свободу слова и право на приватность — независимо от давления», — прокомментировал он.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Роскомнадзор блокировка суд арест
