Политика⁠,
0

Рябков заявил о возможности БРИКС ответить на любое «отключение» США

Рябков: БРИКС создает альтернативу всему, что США отключают «нажатием кнопки»
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

БРИКС осознает риски со стороны США и создает альтернативу тому, что Вашингтон может отключить «одним нажатием кнопки». Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС.

«Думаю, никакой недооценки рисков, связанных с американской политикой — и санкций, и тарифного давления — никто не допускает. Но это не значит, что все готовы поддаваться давлению и, по факту, диктату. БРИКС на то и создавался, чтобы иметь, извините, под рукой альтернативу всему тому, что может быть отключено одним нажатием кнопки», — заявил замглавы МИД.

Рябков отметил, что подобные отключения уже наблюдались и «никаких гарантий повторного включения получить нельзя». «Как говаривал незабвенный Остап Бендер, «стопроцентную гарантию может дать только страховой полис», — подчеркнул замминистра.

БРИКС — это межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой. Организация была основана в 2009 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2010 году к ней присоединилась ЮАР, а с 2024 года в нее также входят Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Индонезия стала членом объединения в 2025 году.

Рябков рассказал, есть ли у БРИКС планы по трансформации в военный союз
Политика

Он добавил, что Россия ищет решения проблем, возникших в условиях «токсичности международной среды», как внутри БРИКС, так и с опорой на ресурсы, которые предлагает организация. Речь идет о сотрудничестве со странами, которые заинтересованы во взаимодействии, но не входят в БРИКС. «И здесь цифровые методики и системы на переднем плане. Здесь, разумеется, нацвалюты и обслуживание всех транзакций в нацвалютах», — пояснил Рябков.

После начала военной операции на Украине российские банки последовательно отключают от системы передачи электронных финансовых сообщений SWIFT. Это уже коснулось в том числе Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и др. Переводы внутри страны обслуживает российский аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России

