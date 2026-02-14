Рябков рассказал, есть у БРИКС планы по трансформации в военный союз
У стран-участниц БРИКС нет планов по трансформации организации в военную, сообщил ТАСС заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Он напомнил, что организация никогда не задумывалась как оборонный союз и была создана с другой целью.
«Хочу напомнить, что БРИКС — это не военный союз и не организация коллективной безопасности с обязательствами по взаимной военной помощи. Он никогда не задумывался в этом жанре, и нет планов трансформации БРИКС в этом направлении», — сказал Рябков.
Он отметил, что в военно-морских учениях в ЮАР страны БРИКС приняли участие как отдельные единицы. Учения прошли в январе в рамках программы «БРИКС плюс», помимо ЮАР, в них поучаствовали Китай, России и Иран.
Также, по его словам, у организации нет возможности оградить от нападений и обеспечить безопасность танкеров стран-участниц.
Несколько дней назад Индия задержала в Аравийском море три танкера, находящиеся под санкциями США. Они шли под флагами Никарагуа, Мали и Ирана. Сотрудники правоохранительных органов обвинили их в участии в схеме незаконной перевозки нефти.
По данным аналитиков, танкеры использовали подмену сигналов AIS и ложные флаги, чтобы скрывать участие в перевозке иранской нефти.
БРИКС — это межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой — России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, Египта, Ирана, ОАЭ, Эфиопии и Индонезии.
