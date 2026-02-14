Варшава сообщила о повреждении электрокабеля между Польшей и Швецией
Подводный электрический кабель, проходящий по дну Балтийского моря и соединяющий Польшу и Швецию, был поврежден, сообщает компания Polskie Sieci Elektroenergetyczne («Польские электроэнергетические сети»).
«Соединение Польша — Швеция временно отключено из-за неисправности. Электроэнергетическая система работает стабильно, и соблюдаются все критерии безопасности», — следует из сообщения. Также компания уточняет, что авария не была вызвана преднамеренными действиями. Сейчас проходят работы по восстановлению.
В феврале 2025 года у берегов шведского острова Готланд в Балтийском море оборвался кабель связи между Финляндией и Германией. Тогда же «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля «Балтика», который соединяет Ленинградскую область и Калининград и проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Аналогичная авария случилась в октябре 2023 года.
