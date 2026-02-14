 Перейти к основному контенту
Общество
На НПЗ на Кубе произошел пожар на фоне проблем с топливом. Видео

Появилось видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе на Кубе

На НПЗ на Кубе произошел пожар на фоне проблем с топливом. Видео
В столице Кубы Гаване вспыхнул пожар на территории НПЗ имени Нико Лопеса, об этом сообщило Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности республики в X.

По данным ведомства, пожар возник накануне на складе, его потушили.

Директор завода Майкель Давид Кабрера Эстрада уточнил, что пламя не достигло топливных резервуаров, НПЗ продолжал работать в обычном режиме.

В пожаре никто не пострадал, расследование уже началось. Возгорание случилось недалеко от места стоянки двух нефтяных танкеров в заливе, сообщает Би-би-си. Они прибыли на Кубу из Мексики и перевозили более 800 т гуманитарной помощи для острова в виде топлива.

В МИДе заявили об оказании материальной помощи Кубе
Политика
Сергей Рябков

Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса на Кубе, усугубленного перебоями во внешних поставках и неспособностью страны обеспечить стабильный импорт. Долгое время Куба в значительной степени зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата американцами президента Николаса Мадуро.

Ситуацию усугубляет усиление давления со стороны Соединенных Штатов. В конце января американский президент Дональд Трамп издал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, поскольку Гавана «представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов». Трамп заявлял, что Куба «на грани того, чтобы рухнуть», после прекращения нефтяных поставок из Венесуэлы.

