В США начался частичный шатдаун Министерства внутренней безопасности
В Министерстве внутренней безопасности США начался частичный шатдаун из-за проблем с финансированием, сообщает газета The Washington Post. По данным издания, шатдаун охватил около 13% федеральных гражданских госслужащих.
Бюджет ведомства стал главной причиной разногласий в сенате. Часть демократов настаивала на жестких ограничениях для иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев. Однако переговоры между Белым домом и демократами «зашли в тупик», отмечает The Washington Post.
Как пишет газета, первыми последствия шатдауна ощутят не в самом министерстве, а входящие в «разветвленную структуру» подразделения, например TSA (Служба транспортной безопасности), FEMA (Агентство по чрезвычайным ситуациям) и береговая охрана.
Министерство внутренней безопасности пока не опубликовало план на случай шатдауна, обращает внимание газета. Если судить по плану от сентября 2025 года, то без оплаты останется 91% работников. Представитель ведомства сообщил газете, что министерство продолжит выполнять свои основные функции, но «многие сотрудники будут вынуждены работать без оплаты, что создаст дополнительную нагрузку на защитников нашей страны, находящихся на передовой».
С самым продолжительным в истории страны перерывом США столкнулись в 2025 году. Он продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Второй шатдаун с начала президентского срока Дональда Трампа был частичным и продлился с 31 января по 3 февраля.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»