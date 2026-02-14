В США начался частичный шатдаун Министерства внутренней безопасности

Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, Вашингтон, США (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

В Министерстве внутренней безопасности США начался частичный шатдаун из-за проблем с финансированием, сообщает газета The Washington Post. По данным издания, шатдаун охватил около 13% федеральных гражданских госслужащих.

Бюджет ведомства стал главной причиной разногласий в сенате. Часть демократов настаивала на жестких ограничениях для иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев. Однако переговоры между Белым домом и демократами «зашли в тупик», отмечает The Washington Post.

Как пишет газета, первыми последствия шатдауна ощутят не в самом министерстве, а входящие в «разветвленную структуру» подразделения, например TSA (Служба транспортной безопасности), FEMA (Агентство по чрезвычайным ситуациям) и береговая охрана.

Министерство внутренней безопасности пока не опубликовало план на случай шатдауна, обращает внимание газета. Если судить по плану от сентября 2025 года, то без оплаты останется 91% работников. Представитель ведомства сообщил газете, что министерство продолжит выполнять свои основные функции, но «многие сотрудники будут вынуждены работать без оплаты, что создаст дополнительную нагрузку на защитников нашей страны, находящихся на передовой».

С самым продолжительным в истории страны перерывом США столкнулись в 2025 году. Он продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Второй шатдаун с начала президентского срока Дональда Трампа был частичным и продлился с 31 января по 3 февраля.