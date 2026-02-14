В Хабаровском крае при пожаре погибли мать и четыре ребенка

В поселке Кукан Хабаровского края при пожаре погибла семья из пяти человек — мать и четыре ребенка, сообщил глава Хабаровского муниципального района Сергей Будкин.

Пожар вспыхнул в четыре часа утра в частном доме на улице Новой, к моменту прибытия сотрудников экстренных служб строение было полностью охвачено огнем.

Пожар полностью ликвидировали.

«На месте работает следственный комитет, возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины возгорания и обстоятельства гибели людей», — написал глава района в своем телеграм-канале.

В конце января при пожаре в частном доме в якутском селе Нюрбачан погибли пять человек, среди которых трое детей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.