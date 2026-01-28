 Перейти к основному контенту
Общество
0

СК возбудил дело из-за гибели пяти человек при пожаре в доме в Якутии

СК возбудил дело из-за гибели пяти человек при пожаре в доме в Якутии
Video

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели пяти человек при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан Нюрбинского района Якутии, сообщает ведомство.

Следователи показали видео с места происшествия, на кадрах запечатлен процесс осмотра сгоревшего дома.

Среди погибших есть трое несовершеннолетних, 2011, 2014 и 2023 года рождения, а также их мать и родственник, 1971 и 1977 года рождения. Еще двух человек, четырехлетнюю девочку и ее мать 1999 года рождения, госпитализировали. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Дело квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет.

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Якутии
Общество
Фото:МЧС Республики Саха (Якутия) / Telegram

Огонь вспыхнул в ночь на 28 января и распространился на площади 91 кв. м. Когда пожарные прибыли на место, весь второй этаж дома был охвачен огнем.

Следователи изучают место происшествия для установления причин инцидента.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Якутия пожар частный дом Следственный комитет
