СК возбудил дело из-за гибели пяти человек при пожаре в доме в Якутии

Video

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели пяти человек при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан Нюрбинского района Якутии, сообщает ведомство.

Следователи показали видео с места происшествия, на кадрах запечатлен процесс осмотра сгоревшего дома.

Среди погибших есть трое несовершеннолетних, 2011, 2014 и 2023 года рождения, а также их мать и родственник, 1971 и 1977 года рождения. Еще двух человек, четырехлетнюю девочку и ее мать 1999 года рождения, госпитализировали. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Дело квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет.

Огонь вспыхнул в ночь на 28 января и распространился на площади 91 кв. м. Когда пожарные прибыли на место, весь второй этаж дома был охвачен огнем.

Следователи изучают место происшествия для установления причин инцидента.