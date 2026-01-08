В ЮАР пройдут военно-морские учения ряда стран БРИКС

Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военные корабли некоторых стран — членов БРИКС собрались в водах Кейптауна для проведения военно-морских учений, пишет Bloomberg. Учения «Воля к миру 2026» пройдут с 9 по 16 января.

Агентство пишет, что маневры ставят принимающую сторону, Южную Африку, под угрозу новой волны гнева со стороны США и обострения напряженности. ЮАР находится в состоянии конфронтации с США с тех пор, как президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом.

В декабре 2025 года Минобороны ЮАР объявило о проведении совместных военно-морских учений в рамках программы «БРИКС плюс» с 9 по 16 января. Учения «Воля к миру 2026» будут проводиться под командованием Китая.

С 2024 и 2025 годов БРИКС официально пригласил новых членов и партнеров, формулировка «БРИКС плюс» подразумевает первоначальных членов (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и новых полноправных участников (Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия), а также страны-партнеры.