 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана⁠,
0

В ЮАР пройдут военно-морские учения ряда стран БРИКС

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военные корабли некоторых стран — членов БРИКС собрались в водах Кейптауна для проведения военно-морских учений, пишет Bloomberg. Учения «Воля к миру 2026» пройдут с 9 по 16 января.

Агентство пишет, что маневры ставят принимающую сторону, Южную Африку, под угрозу новой волны гнева со стороны США и обострения напряженности. ЮАР находится в состоянии конфронтации с США с тех пор, как президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом.

Власти ЮАР объяснили перенос военных учений с Россией и Китаем
Политика
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

В декабре 2025 года Минобороны ЮАР объявило о проведении совместных военно-морских учений в рамках программы «БРИКС плюс» с 9 по 16 января. Учения «Воля к миру 2026» будут проводиться под командованием Китая.

С 2024 и 2025 годов БРИКС официально пригласил новых членов и партнеров, формулировка «БРИКС плюс» подразумевает первоначальных членов (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и новых полноправных участников (Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия), а также страны-партнеры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
БРИКС Иран учения США
Материалы по теме
Трамп заявил, что «все выходят» из БРИКС после угроз пошлинами США
Политика
Times узнала о разработке плана эвакуации Хаменеи из-за протестов в Иране
Политика
Kan узнал о просьбе Нетаньяху к Путину передать послание Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Отбывавшему арест с 2023 года депутату Рады разрешили выйти под залог Политика, 20:29
Fox назвал резолюцию сената США по Венесуэле поражением Трампа Политика, 20:15
В Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 20:04
В ЮАР пройдут военно-морские учения ряда стран БРИКС Политика, 19:59
Ространснадзор назвал причину возврата в Дубай летевшего в Москву борта Общество, 19:52
FIS дала нейтральный статус еще трем российским спортсменам Спорт, 19:38
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Гретцки заявил о жульничестве соперников Овечкина в НХЛ Спорт, 19:32
Лукашенко заявил о сговоре, предательстве и подкупе при похищении Мадуро Политика, 19:23
Ирак передал своей компании управление месторождением с долей ЛУКОЙЛа Политика, 19:21
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Глава округа Белгородской области получил ранение при атаке ВСУ Политика, 18:57
Актер «Игры престолов» примет участие в «Олимпиаде на стероидах» Спорт, 18:20
В ЕС обсудили ответ Трампу в случае реальной угрозы для Гренландии Политика, 18:02