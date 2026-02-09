Индия задержала три танкера, связанных с теневым флотом Ирана

Недалеко от берегов Индии задержали три танкера, которые, находясь под санкциями США, по данным аналитиков, перевозили контрабандную иранскую нефть. Сейчас они под конвоем следуют в один из индийских портов

Фото: Marcos Moreno / AP / TACC

Власти Индии задержали в Аравийском море три танкера, находящиеся под санкциями США и участвовавшие в схеме незаконной перевозки нефти, сообщает Береговая охрана страны в соцсети X. The Maritime Executive и Iran Internaional пишет, что аналитики связывают танкеры с иранской нефтью и иранским теневым флотом.

«6 февраля в ходе тщательно скоординированной морской и воздушной операции была раскрыта международная сеть контрабанды нефти. Преступная группировка использовала переправы в международных водах для транспортировки дешевой нефти из охваченных конфликтами регионов на танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам», — говорится в публикации индийского ведомства.

Суда были выявлены с помощью наблюдения и анализа данных. После этого индийские военные провели скоординированную операцию и перехватили танкеры примерно в 100 морских милях (185 км) к западу от Мумбаи — за пределами территориальных вод Индии. Экипажи судов были досмотрены в открытом море, а анализ электронных данных и опрос моряков позволили выявить схему их работы и международную сеть посредников.

Речь идет о танкерах Al Jafzia (шел под никарагуанским флагом), Asphalt Star (под малийским флагом) и Stellar Ruby (под иранским флагом), пишет портал The Maritime Executive. Все три судна находятся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). По данным аналитиков, танкеры использовали подмену сигналов AIS и ложные флаги, чтобы скрывать участие в перевозке иранской нефти.

США считают, что танкеры связаны с сетью индийского судовладельца Джугвиндера Сингха Брара, которого американские власти называют участником теневого флота Ирана. Такие суда, по версии Минфина США, используются для перегрузки нефти с судна на судно и сокрытия ее происхождения.

По данным AIS, все три танкера после задержания следуют под конвоем в один из портов на западном побережье Индии.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о сделке, согласно которой Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо иранской. Также он пригласил присоединиться к этому соглашению и Китай.

Иран в прошлом году экспортировал больше сырой нефти, чем за последние годы, за счет контрабанды, писала в конце января газета The Wall Street Journal. Основной поток нефти Тегеран продавал маленьким китайским НПЗ, говорится в статье.

На фоне обострения отношений между США и Ираном операторы супертанкеров ускоряют проход через Ормузский пролив — между Ираном и ОАЭ, узнал Bloomberg. Через этот узкий пролив проходит около четверти мирового морского грузооборота нефти.