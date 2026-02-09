 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Индия задержала три танкера, связанных с теневым флотом Ирана

Сюжет
Война санкций
Недалеко от берегов Индии задержали три танкера, которые, находясь под санкциями США, по данным аналитиков, перевозили контрабандную иранскую нефть. Сейчас они под конвоем следуют в один из индийских портов
Фото: Marcos Moreno / AP / TACC
Фото: Marcos Moreno / AP / TACC

Власти Индии задержали в Аравийском море три танкера, находящиеся под санкциями США и участвовавшие в схеме незаконной перевозки нефти, сообщает Береговая охрана страны в соцсети X. The Maritime Executive и Iran Internaional пишет, что аналитики связывают танкеры с иранской нефтью и иранским теневым флотом.

«6 февраля в ходе тщательно скоординированной морской и воздушной операции была раскрыта международная сеть контрабанды нефти. Преступная группировка использовала переправы в международных водах для транспортировки дешевой нефти из охваченных конфликтами регионов на танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам», — говорится в публикации индийского ведомства.

Суда были выявлены с помощью наблюдения и анализа данных. После этого индийские военные провели скоординированную операцию и перехватили танкеры примерно в 100 морских милях (185 км) к западу от Мумбаи — за пределами территориальных вод Индии. Экипажи судов были досмотрены в открытом море, а анализ электронных данных и опрос моряков позволили выявить схему их работы и международную сеть посредников.

Речь идет о танкерах Al Jafzia (шел под никарагуанским флагом), Asphalt Star (под малийским флагом) и Stellar Ruby (под иранским флагом), пишет портал The Maritime Executive. Все три судна находятся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). По данным аналитиков, танкеры использовали подмену сигналов AIS и ложные флаги, чтобы скрывать участие в перевозке иранской нефти.

США считают, что танкеры связаны с сетью индийского судовладельца Джугвиндера Сингха Брара, которого американские власти называют участником теневого флота Ирана. Такие суда, по версии Минфина США, используются для перегрузки нефти с судна на судно и сокрытия ее происхождения.

По данным AIS, все три танкера после задержания следуют под конвоем в один из портов на западном побережье Индии.

Трамп объявил о сделке с Индией по замещению нефти Ирана
Политика

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил о сделке, согласно которой Индия будет покупать венесуэльскую нефть вместо иранской. Также он пригласил присоединиться к этому соглашению и Китай.

Иран в прошлом году экспортировал больше сырой нефти, чем за последние годы, за счет контрабанды, писала в конце января газета The Wall Street Journal. Основной поток нефти Тегеран продавал маленьким китайским НПЗ, говорится в статье.

На фоне обострения отношений между США и Ираном операторы супертанкеров ускоряют проход через Ормузский пролив — между Ираном и ОАЭ, узнал Bloomberg. Через этот узкий пролив проходит около четверти мирового морского грузооборота нефти.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Валерия Доброва
танкеры Индия Иран задержания моряки береговая охрана
Материалы по теме
Трамп объявил о сделке с Индией по замещению нефти Ирана
Политика
Иран захватил в Персидском заливе два нефтяных танкера
Политика
Times узнала о планах Лондона продавать нефть с захваченных танкеров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне Общество, 08:36
Число освобожденных в Венесуэле политзаключенных превысило 400 человек Политика, 08:30
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Никарагуа отменило безвизовый въезд для кубинцев Политика, 08:26
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц Политика, 08:12
Юристы заявили о резком сокращении одобрений на вывод дивидендов за рубежПодписка на РБК, 08:01
«Если конкурент истекает кровью, вонзи нож»: как Ryanair добилась успехаПодписка на РБК, 08:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:51
Индия задержала три танкера, связанных с теневым флотом Ирана Политика, 07:48
За ночь над регионами России сбили 69 беспилотников Политика, 07:39
Российский парадокс. Почему кредитные карты уступают кредитам наличнымиПодписка на РБК, 07:30
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Южной Корее разбился военный вертолет Общество, 07:22
Гонконгского медиамагната приговорили к 20 годам за призывы к мятежу Политика, 07:03