0

На Кубе на территории нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар

На Кубе на складе нефтеперабатывающего завода «Нико Лопес» вспыхнул пожар. Об этом сообщило министерство энергетики и горнодобывающей промышленности страны в соцсети X.

«Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ «Ньико Лопес», — говорится в сообщении.

Ведомство расследует причины происшествия, площадь пожара не уточняется.

Захарова призвала российских туристов учитывать ситуацию на Кубе
Политика
Мария Захарова

В январе Куба столкнулась с энергетическим кризисом и нехваткой топлива. Долгое время страна зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата американцами президента Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что после свержения Мадуро Куба лишилась всех доходов и «вот-вот падет». 30 января он объявил в стране чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Гаваны. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 февраля подтвердил готовность Москвы оказывать Кубе необходимую политическую и материальную поддержку.

Александра Озерова
Куба пожар нефтеперерабатывающий завод
