Общество
Мелания Трамп станцевала с мужем танец, за который его критиковала
Первая леди США Мелания Трамп станцевала со своим супругом Дональдом его фирменный танец.

На выступлении, посвященном семьям военнослужащих в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина) она вслед за мужем повторила пару движений.

Ранее Дональд Трамп признавался, что Мелания ненавидит этот танец.

Мелания Трамп рассказала о двояком отношении к танцу своего мужа
Политика
Мелания Трамп

«Моя жена, кстати, ненавидит, когда я так делаю. Она как-то сказала: «Это так не по-президентски». Я ответил: «Но я же стал президентом». Она ненавидит, когда я танцую», — сказал он.

Мелания же отметила, что испытывает к танцу двоякие чувства: иногда она считает его «неуместным».

«В определенные моменты мне нравится, но иногда это неуместно — я ему об этом говорила», — сказала первая леди.

Фирменным танцем Трампа считаются специфические движения, исполняемые под песню Y.M.C.A. группы Village People. Наравне с лозунгом Make America Great Again танец стал своеобразным символом политической карьеры Трампа.

Александра Озерова
Мелания Трамп Дональд Трамп США танец
Мелания Трамп
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
