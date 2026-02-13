Мелания Трамп станцевала с мужем танец, за который его критиковала
Первая леди США Мелания Трамп станцевала со своим супругом Дональдом его фирменный танец.
На выступлении, посвященном семьям военнослужащих в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина) она вслед за мужем повторила пару движений.
Ранее Дональд Трамп признавался, что Мелания ненавидит этот танец.
«Моя жена, кстати, ненавидит, когда я так делаю. Она как-то сказала: «Это так не по-президентски». Я ответил: «Но я же стал президентом». Она ненавидит, когда я танцую», — сказал он.
Мелания же отметила, что испытывает к танцу двоякие чувства: иногда она считает его «неуместным».
«В определенные моменты мне нравится, но иногда это неуместно — я ему об этом говорила», — сказала первая леди.
Фирменным танцем Трампа считаются специфические движения, исполняемые под песню Y.M.C.A. группы Village People. Наравне с лозунгом Make America Great Again танец стал своеобразным символом политической карьеры Трампа.
