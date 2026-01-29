 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мелания Трамп рассказала о двояком отношении к танцу своего мужа

Мелания Трамп рассказала, что иногда ей нравится танец ее мужа, иногда — нет
Мелания Трамп
Мелания Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп рассказала, что иногда ей нравится «фирменный» танец мужа, сообщает The New York Post.

«В определенные моменты мне нравится, но иногда это неуместно — я ему об этом говорила», — прокомментировала первая леди. Она также добавила, что танцы президента стали частью его образа и, по ее мнению, людям они нравятся.

Трамп станцевал с артистами по прибытии в Малайзию
Общество

Мелания призналась, что и сама любит танцевать под песню Y.M.C.A. группы Village People, но ее танец «отличается от его [Дональда] стиля».

Фирменным танцем Трампа считаются специфические движения, исполняемые под песню Y.M.C.A. группы Village People. Наравне с лозунгом Make America Great Again танец стал своеобразным символом политической карьеры Трампа.

6 января Трамп заявил о том, что Мелания «ненавидит», когда он танцует. Она также, по словам президента, отмечала, что танцы — «это не по-президентски».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
Дональд Трамп Мелания Трамп танцы
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке
Политика
NYT узнала, что Мелания Трамп не живет в Белом доме
Политика
Мелания Трамп сообщила о запуске собственного мемкоина
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Глава ГРУ оценил сложность переговоров с Украиной одной фразой Политика, 14:46
В Каспийском море на мель сел иранский сухогруз Общество, 14:40
Клуб КХЛ прервал девятиматчевую серию поражений Спорт, 14:37
Глава «НаПике» допустил рекордные призовые в истории медиафутбола Спорт, 14:35
Лавров оценил договоренность США и Украины по гарантиям Политика, 14:35
В России появится аналог медиалиги звезды «Барселоны». Что известно Спорт, 14:32
Как бухгалтерская цена доли ООО стала материальной выгодой в 2026 году Компании, 14:30
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Хабаровске спустя пять часов потушили пожар на ТЭЦ-3 Общество, 14:28
В Германии осудили решение Евросоюза о запрете поставок российского газа Политика, 14:25
Мелания Трамп рассказала о двояком отношении к танцу своего мужа Политика, 14:23
Хинштейн объявил о начале заливки фундамента третьего энергоблока АЭС Общество, 14:20
Встреча Путина с президентом ОАЭ в Москве. Трансляция Политика, 14:18
Кадыров призвал «довести войну до конца» и выступил против переговоров Политика, 14:18
У экс-сотрудника полпредства в ЮФО изъяли имущество на ₽28 млрд Политика, 14:17