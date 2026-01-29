Мелания Трамп рассказала о двояком отношении к танцу своего мужа

Мелания Трамп рассказала, что иногда ей нравится танец ее мужа, иногда — нет

Мелания Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп рассказала, что иногда ей нравится «фирменный» танец мужа, сообщает The New York Post.

«В определенные моменты мне нравится, но иногда это неуместно — я ему об этом говорила», — прокомментировала первая леди. Она также добавила, что танцы президента стали частью его образа и, по ее мнению, людям они нравятся.

Мелания призналась, что и сама любит танцевать под песню Y.M.C.A. группы Village People, но ее танец «отличается от его [Дональда] стиля».

Фирменным танцем Трампа считаются специфические движения, исполняемые под песню Y.M.C.A. группы Village People. Наравне с лозунгом Make America Great Again танец стал своеобразным символом политической карьеры Трампа.

6 января Трамп заявил о том, что Мелания «ненавидит», когда он танцует. Она также, по словам президента, отмечала, что танцы — «это не по-президентски».