Трамп рассказал о ненависти жены к его танцам

Первая леди США ненавидит, когда президент начинает исполнять свой фирменный танец. Она говорит, что это так «не по-президентски», рассказал американский лидер

Дональд и Мелания Трамп (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Первая леди США Мелания Трамп ненавидит, когда Дональд Трамп начинает исполнять свой фирменный танец. Об этом сам президент США рассказал, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев в Палате представителей Конгресса. Трансляцию ведет C-Span.

«Моя жена, кстати, ненавидит, когда я так делаю. Она как-то сказала: «Это так не по-президентски». Я ответил: «Но я же стал президентом». Она ненавидит, когда я танцую», — рассказал Трамп.

Со слов американского лидера, однажды супруга спросила его: «Ты можешь себе представить, как танцует Франклин Рузвельт?». На что он ответил: «У этого есть долгая история, о которой, возможно, ты не знаешь».

Video

Трамп также прокомментировал ситуацию в Венесуэле, где американские военные в ходе операции захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Он назвал Мадуро «жестоким» человеком, «убившим миллионы людей», который к тому же пытается повторять его танец.

По сведениям The New York Times, танцы Мадуро приблизили атаку США. Венесуэльский президент демонстрировали, что он считает угрозы Трампа блефом и не намерен всерьез к ним относиться, из-за чего часть команды президента США пришла к выводу о необходимости военной операции, пояснили источники издания.

Фирменным танцем Трампа считаются специфические движения, исполняемые под песню «Y.M.C.A.» группы Village People. Наравне с лозунгом «Make America Great Again » танец стал своеобразным символом политической карьеры Трампа. Впервые он исполнил его в 2020 году во время первой предвыборной кампании.