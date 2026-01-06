 Перейти к основному контенту
0

Трамп рассказал о ненависти жены к его танцам

Первая леди США ненавидит, когда президент начинает исполнять свой фирменный танец. Она говорит, что это так «не по-президентски», рассказал американский лидер
Дональд и Мелания&nbsp;Трамп
Дональд и Мелания Трамп (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Первая леди США Мелания Трамп ненавидит, когда Дональд Трамп начинает исполнять свой фирменный танец. Об этом сам президент США рассказал, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев в Палате представителей Конгресса. Трансляцию ведет C-Span.

«Моя жена, кстати, ненавидит, когда я так делаю. Она как-то сказала: «Это так не по-президентски». Я ответил: «Но я же стал президентом». Она ненавидит, когда я танцую», — рассказал Трамп.

Со слов американского лидера, однажды супруга спросила его: «Ты можешь себе представить, как танцует Франклин Рузвельт?». На что он ответил: «У этого есть долгая история, о которой, возможно, ты не знаешь».

Трамп рассказал о ненависти жены к его танцам
Video

Трамп также прокомментировал ситуацию в Венесуэле, где американские военные в ходе операции захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Он назвал Мадуро «жестоким» человеком, «убившим миллионы людей», который к тому же пытается повторять его танец.

По сведениям The New York Times, танцы Мадуро приблизили атаку США. Венесуэльский президент демонстрировали, что он считает угрозы Трампа блефом и не намерен всерьез к ним относиться, из-за чего часть команды президента США пришла к выводу о необходимости военной операции, пояснили источники издания.

Фирменным танцем Трампа считаются специфические движения, исполняемые под песню «Y.M.C.A.» группы Village People. Наравне с лозунгом «Make America Great Again » танец стал своеобразным символом политической карьеры Трампа. Впервые он исполнил его в 2020 году во время первой предвыборной кампании.

Персоны
Дональд Трамп танец Мелания Трамп США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Мелания Трамп фото
Мелания Трамп
модель, первая леди США
26 апреля 1970 года
