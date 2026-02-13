Глава NASA сообщил о подготовке к встрече с гендиректором «Роскосмоса»

Джаред Айзекман перед посадкой астронавтов в космический корабль Dragon миссии Crew-12, мыс Канаверал, Флорида, США (Фото: Дмитрий Кирсанов / ТАСС)

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман готовится к переговорам с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым, заявил он на пресс-конференции после запуска корабля Crew Dragon миссии Crew-12.

«Мы готовимся к переговорам с моим коллегой [Дмитрием Бакановым. — РБК]. Они состоятся при первой же возможности», — сказал Айзекман.

Также глава NASA отметил, что планирует присутствовать на следующем запуске корабля «Союз МС-29», который запланирован на лето 2026 года. В состав экипажа вошли космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон Самойленко.

Ранее Баканов сообщил, что «Роскосмос» в течение 2026 года проведет переговоры с NASA. Обсуждение посвящено сведению международной космической станции (МКС). По его словам, на 2028 год запланировано завершение работы МКС, а до 2030 года станцию должны свести с орбиты.