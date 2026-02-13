 Перейти к основному контенту
Политика
0

Трамп назвал премьера Венгрии Орбана «настоящим другом и бойцом»

Трамп поддержал Виктора Орбана, назвав его «настоящим другом»
Дональд Трамп и Виктор Орбан
Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп написал, что он поддерживает премьера Венгрии Виктора Орбана. Трамп опубликовал пост в соцсети Truth и отметил, что Орбан — «настоящий друг, боец и победитель».

По мнению Трампа, Орбан «добился выдающихся результатов для своей страны».

Трамп подчеркнул, что отношения между Венгрией и США достигли новых высот при его администрации, во многом благодаря усилиям Орбана. Президент США отдельно отметил, что Орбан успешно защищает Венгрию, развивает экономику, создает рабочие места и борется с нелегальной миграцией.

Орбан назвал Зеленского «едущим на лошади задом наперед»
Политика
Виктор Орбан

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Согласно результатам исследования 21 Research Center, проведенного с 28 января по 2 февраля, в стране партия TISZA опережает «Фидес»: 35% против 28%.

В январе премьер-министр Венгрии согласился войти в состав созданного Трампом «Совета мира», который будет заниматься вопросами управления сектором Газа.

Елена Наумова
Дональд Трамп Виктор Орбан
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
