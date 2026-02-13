Трамп назвал премьера Венгрии Орбана «настоящим другом и бойцом»
Президент США Дональд Трамп написал, что он поддерживает премьера Венгрии Виктора Орбана. Трамп опубликовал пост в соцсети Truth и отметил, что Орбан — «настоящий друг, боец и победитель».
По мнению Трампа, Орбан «добился выдающихся результатов для своей страны».
Трамп подчеркнул, что отношения между Венгрией и США достигли новых высот при его администрации, во многом благодаря усилиям Орбана. Президент США отдельно отметил, что Орбан успешно защищает Венгрию, развивает экономику, создает рабочие места и борется с нелегальной миграцией.
12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Согласно результатам исследования 21 Research Center, проведенного с 28 января по 2 февраля, в стране партия TISZA опережает «Фидес»: 35% против 28%.
В январе премьер-министр Венгрии согласился войти в состав созданного Трампом «Совета мира», который будет заниматься вопросами управления сектором Газа.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»