Трамп назвал премьера Венгрии Орбана «настоящим другом и бойцом»

Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп написал, что он поддерживает премьера Венгрии Виктора Орбана. Трамп опубликовал пост в соцсети Truth и отметил, что Орбан — «настоящий друг, боец и победитель».

По мнению Трампа, Орбан «добился выдающихся результатов для своей страны».

Трамп подчеркнул, что отношения между Венгрией и США достигли новых высот при его администрации, во многом благодаря усилиям Орбана. Президент США отдельно отметил, что Орбан успешно защищает Венгрию, развивает экономику, создает рабочие места и борется с нелегальной миграцией.

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Согласно результатам исследования 21 Research Center, проведенного с 28 января по 2 февраля, в стране партия TISZA опережает «Фидес»: 35% против 28%.

В январе премьер-министр Венгрии согласился войти в состав созданного Трампом «Совета мира», который будет заниматься вопросами управления сектором Газа.