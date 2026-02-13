В Челябинске главу Роспотребнадзора арестовали по делу о мошенничестве

Анатолий Семенов (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС)

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу на два месяца руководителя регионального Роспотребнадзора Анатолия Семенова. Правоохранители подозревают чиновника в мошенничестве, сообщил РБК источник в суде.

По данным следствия, Семенов, занимая должность руководителя Роспотребнадзора Челябинской области, лоббировал интересы коммерческих организаций, которые принадлежали его родственникам. Это происходило в процессе проведения проверок предприятий региона.

В отношении Семенова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России — мошенничество с использованием служебного положения. Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы. Чиновника отправили в СИЗО. Он будет находиться под стражей до 12 апреля.

Кроме того, правоохранители продолжают проверку по установлению дополнительных эпизодов по статьям 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и 290 (получение взятки) Уголовного кодекса России.

Также генеральная прокуратура подала в суд иск с требованием изъять в доход государства имущество и деньги Семенова и его родственников на сумму более 380 млн руб.

Ранее сотрудники ФСБ задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что вице-губернатора обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от директора детского лагеря «Юность». По версии следствия, чиновник получил деньги за защиту интересов предпринимателя при передаче имущества лагеря «Юность», принадлежащего Копейскому городскому округу, в долгосрочную аренду.

Фалейчика доставили в Москву. Басманный районный суд заключил замгубернатора под стражу.