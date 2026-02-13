 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Челябинске главу Роспотребнадзора арестовали по делу о мошенничестве

Главу Роспотребнадзора Челябинской области отправили в СИЗО на 2 месяца
Анатолий Семенов
Анатолий Семенов (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС)

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу на два месяца руководителя регионального Роспотребнадзора Анатолия Семенова. Правоохранители подозревают чиновника в мошенничестве, сообщил РБК источник в суде.

По данным следствия, Семенов, занимая должность руководителя Роспотребнадзора Челябинской области, лоббировал интересы коммерческих организаций, которые принадлежали его родственникам. Это происходило в процессе проведения проверок предприятий региона.

В отношении Семенова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России — мошенничество с использованием служебного положения. Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы. Чиновника отправили в СИЗО. Он будет находиться под стражей до 12 апреля.

Кроме того, правоохранители продолжают проверку по установлению дополнительных эпизодов по статьям 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и 290 (получение взятки) Уголовного кодекса России.

Также генеральная прокуратура подала в суд иск с требованием изъять в доход государства имущество и деньги Семенова и его родственников на сумму более 380 млн руб.

Задержанного за взятки замгубернатора доставят в Москву
Общество
Фото:очевидец

Ранее сотрудники ФСБ задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что вице-губернатора обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от директора детского лагеря «Юность». По версии следствия, чиновник получил деньги за защиту интересов предпринимателя при передаче имущества лагеря «Юность», принадлежащего Копейскому городскому округу, в долгосрочную аренду.

Фалейчика доставили в Москву. Басманный районный суд заключил замгубернатора под стражу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Анастасия Карева
Челябинская область Роспотребнадзор арест мошенничество
Материалы по теме
У экс-замгубернатора Кубани потребовали изъять имущество на ₽330 млн
Политика
Главу центра «Э» в Магнитогорске задержали за продажу персональных данных
Общество
Главного специалиста дочерней компании ОЭЗ «Алабуга» задержали за взятку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Ефремов впервые после колонии вышел на сцену перед публикой Общество, 20:21
В Челябинске главу Роспотребнадзора арестовали по делу о мошенничестве Общество, 20:21
Бьорндален упрекнул FIS за доминирование Норвегии Спорт, 20:13
ВС разрешил изъять единственное жилье наследника за долги отца Недвижимость, 20:11
Эксперты связали смену главы делегации России с новым фокусом переговоров
РАДИО
 Политика, 20:09
Дмитриев проведет переговоры с делегацией США в Женеве Политика, 20:07
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
У экс-замгубернатора Кубани потребовали изъять имущество на ₽330 млн Политика, 19:59
Сменивший гражданство россиянин выиграл серебро на Олимпиаде Спорт, 19:58
Смешивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 19:57
Мерц заявил об отказе Германии навсегда от роли гегемона в Европе Политика, 19:56
Итальянский сноубордист объяснил наличие флага России на шлеме Спорт, 19:52
Несколько залов Лувра закрыли из-за протечки воды Общество, 19:49
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с Игр Спорт, 19:37