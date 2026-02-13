Rendez-Vous ответил на данные о приостановке сертификатов партий Adidas

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Компания Rendez-Vous контролирует актуальность разрешительной документации товаров бренда Adidas, сообщил РБК директор по внешним и внутренним коммуникациям компании Константин Тютрин.

«Мы проинформированы об усилении надзора за документами Росаккредитации и находимся в постоянном диалоге с профильными органами регулирования», — сказал он.

Rendez-Vous — сеть мультибрендовых магазинов обуви, сумок и аксессуаров. Первый магазин компания открыла в Москве в начале 2000-х. Сегодня количество розничных магазинов обуви и аксессуаров Rendez-Vous насчитывает более 100 по всей стране.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Росаккредитация аннулировала по меньшей мере 10 сертификатов соответствия на оригинальные кроссовки и одежду от бренда Adidas. Однако в ведомстве опровергли сообщения о запрете параллельного импорта продукции под брендом Adidas в Россию.

«Росаккредитация подчеркивает, что речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, заявленного как продукция Adidas, причем по совершенно законным основаниям: на него отсутствовали документы подтверждения соответствия», — прокомментировали в Федеральной службе по аккредитации РБК.

В пресс-службе Росаккредитации уточнили РБК, что в декабре 2025 года было приостановлено действие шести сертификатов и двух деклараций на детскую одежду и обувь, которые относятся к продукции, заявленной как Adidas. Причиной стало непредоставление по запросу Федеральной таможенной службы (ФТС) протоколов испытаний образцов продукции, на основании которых выдавались документы оценки соответствия.

В ведомстве отметили, что готовы возобновить действие разрешительных документов, если поступят обращения и протоколы испытаний. Тогда служба проверит их подлинность и полноту проведенных исследований.

В Lamoda рассказали, что знают о ситуации вокруг сертификации товаров и об ужесточении контроля документов со стороны Росаккредитации. В компании сообщили, что приостановка действия сертификатов на продукцию Nike и Adidas коснулась минимальной части объема ввозимой партии, поскольку основная часть разрешительной документации выпускается в России.