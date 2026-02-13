Lamoda оценила долю Adidas и Nike с аннулированными сертификатами

Аннулирование сертификатов на продукцию Nike и Adidas затронуло лишь незначительную часть объема ввозимой партии, сообщила Lamoda

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Аннулирование сертификатов на продукцию Nike и Adidas коснулось минимальной части объема ввозимой партии, поскольку основная часть разрешительной документации выпускается в России, сообщил РБК онлайн-ретейлер Lamoda.

«Lamoda знает о ситуации вокруг сертификации товаров и внимательно следит за изменениями требований, знает об ужесточении контроля документов со стороны Росаккредитации и находится в постоянном диалоге с профильными регуляторами», — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что импорт продукции производится в соответствии с законом. Lamoda тесно взаимодействует с госорганами и предоставляет документы по запросу, заверили в компании.

Ранее о выводе из обращения сертификатов соответствия Lamoda на продукцию Adidas сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, Росаккредитация аннулировала не менее десяти сертификатов соответствия на оригинальную продукцию Adidas, фактически запретив ее реализацию в мультибрендовых магазинах. Под аналогичные проверки могут попасть Nike, Reebok, Puma и другие бренды, отметил телеграм-канал. Поводом для аннулирования послужила проверка московской таможней одной из поставок Lamoda, утверждал Mash.

Ранее в интервью Радио РБК гендиректор Lamoda Максим Гришаков рассказал, что компания строит работу с иностранными брендами через прямые контракты или официальных дистрибьюторов, тщательно проверяя сертификаты и цепочку поставок. По его словам, Lamoda отказывается от сомнительных азиатских рынков даже ценой ограничения ассортимента.

Гришаков отметил, что бренды условно делятся на тех, кто не возражает против продаж через посредников (например, Nike, Under Armour), и тех, кто по политическим причинам запрещает присутствие в России (например, Ralph Lauren), с которыми компания сознательно не работает ради будущих отношений.