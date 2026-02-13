 Перейти к основному контенту
Росаккредитация объяснила, почему заблокировала партию «продукции Adidas»

Росаккредитация заблокировала отдельные партии товаров под брендом Adidas, поставленные в Россию, в связи с отсутствием на них сертификатов соответствия, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там также назвали недостоверными сообщения о запрете параллельного импорта товаров Adidas в Россию.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Сильнейшее за 10 лет обледенение угрожает Финскому заливу Общество, 15:43
FT узнала о плане Трампа смягчить пошлины на алюминий и сталь до выборов Политика, 15:41
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
Восьмикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо: карьера и личная жизнь 15:34
Politico узнало о провале встречи лидеров ЕС из-за опоздания организатора Политика, 15:31
Росаккредитация объяснила, почему заблокировала партию «продукции Adidas» Бизнес, 15:30
Обвинение попросило для Евгения Чичваркина девять лет колонии Общество, 15:29
Набиуллина сообщила о большей уверенности в дальнейшем снижении ставки ЦБ Финансы, 15:27
Набиуллина назвала разовым ускорение инфляции в январе Финансы, 15:24
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 15:23
Минпромторг разъяснил новые условия оплаты утильсбора для машин из ЕАЭС Авто, 15:22
Сбер снизит ставку по рефинансированию до 18,9% вслед за ставкой ЦБ Экономика, 15:20
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Образование, 15:15