Несколько залов Лувра закрыли из-за протечки воды

Лувр (Париж, Франция) (Фото: Lionel Bonaventure / Getty Images)

Лувр в ночь с 12 на 13 февраля затопило — вода протекла в зале, где выставлены произведения искусства, в том числе XV—XVI веков. Технические службы музея квалифицировали случившееся как «чрезвычайную ситуацию», сообщает BFMTV.

По информации телеканала, утечку обнаружили ночью, а утром ее зарегистрировали как «технический инцидент». Речь идет о «значительной утечке воды» в зале 707 («Зал Дюшателя») на первом этаже крыла Денон.

В этом зале экспонируются, в частности, работы Бернардино Луини и Фра Анджелико. На сайте музея говорилось, что залы 706–708 закрыты, пишет BFMTV. Источник телеканала сообщил, что «на первый взгляд» произведения искусства повреждены.

Позже BFMTV сообщил, что из-за затопления пострадала потолочная картина «Триумф французской живописи: Апофеоз Пуссена, Лесюэра и Ле Брюна», написанная французским художником Шарлем Мейнье. По данным BFMTV, на холсте обнаружили «два микроразрыва» и «небольшое отслоение красочного слоя».

Осенью 2025 года Лувр был ограблен — из музея похитили драгоценные камни. По данным телеканала BFMTV, были украдены 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Стоимость похищенного оценивается в €88 млн. Ограбление заняло около четырех минут.

В преступлении, по версии следствия, участвовало по меньшей мере четыре человека. Они проникли в галерею Аполлона и вынесли девять исторических украшений из королевских и императорских коллекций.