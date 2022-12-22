СК: в подмосковном Красногорске 13-летний подросток погиб из-за падения снега с крыши

В Подмосковье подросток погиб из-за падения снега с крыши

Фото: Дарья Широкова / РБК

В Красногорске на мальчика с крыши частного дома упал снег, он погиб, сообщила РБК старший помощник руководителя следственного управления СК по Подмосковью Ольга Врадий.

«Мальчик находился на придомовой территории частного дома, расположенного в одной из деревень г.о. Красногорск. В какой-то момент на ребенка с крыши упала насыпь снега, засыпав его», — рассказала Врадий. Инцидент произошел вечером 21 декабря.

По ее словам, бригада скорой помощи после реанимационных мероприятий констатировала смерть мальчика. Прокуратура Подмосковья уточнила, что подростку было 13 лет.

Следователи завели дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности, лишение свободы на срок до двух лет).

Накануне в Москве и нескольких районах Подмосковья начался ледяной дождь. Подмосковный главк МЧС предупредил, что 22 декабря начиная с западных районов области прогнозируются осадки (мокрый снег, дождь), местами ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега.



