В центре Петербурга дворник сорвался с крыши и повис на проводах
В Санкт-Петербурге дворник сорвался с крыши и повис на проводах, сообщает «РИА Новости».
Работник чистил снег без страховки и соскользнул с кровли. Спасатели сняли мужчину, он не пострадал.
Как пишет телеграм-канал «Mash на Мойке», инцидент произошел в центре города. Прохожие, заметившие дворника, вызвали экстренные службы.
По информации «Фонтанки», спасатели приехали на ул. Правды — к пятиэтажному дому № 22. «Дом находится в управлении Жилкомсервиса № 2 Центрального района. Однако уборкой кровли занимался привлеченный альпинист частной организации», — говорится в статье.
Как уточняет издание, мужчина не пострадал, госпитализация ему не потребовалась.
