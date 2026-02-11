В центре Петербурга дворник сорвался с крыши и повис на проводах

Video

В Санкт-Петербурге дворник сорвался с крыши и повис на проводах, сообщает «РИА Новости».

Работник чистил снег без страховки и соскользнул с кровли. Спасатели сняли мужчину, он не пострадал.

Как пишет телеграм-канал «Mash на Мойке», инцидент произошел в центре города. Прохожие, заметившие дворника, вызвали экстренные службы.

По информации «Фонтанки», спасатели приехали на ул. Правды — к пятиэтажному дому № 22. «Дом находится в управлении Жилкомсервиса № 2 Центрального района. Однако уборкой кровли занимался привлеченный альпинист частной организации», — говорится в статье.

Как уточняет издание, мужчина не пострадал, госпитализация ему не потребовалась.