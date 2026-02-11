 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В центре Петербурга дворник сорвался с крыши и повис на проводах

В Санкт-Петербурге дворник сорвался с крыши и повис на проводах, сообщает «РИА Новости».

Работник чистил снег без страховки и соскользнул с кровли. Спасатели сняли мужчину, он не пострадал.

Как пишет телеграм-канал «Mash на Мойке», инцидент произошел в центре города. Прохожие, заметившие дворника, вызвали экстренные службы.

В Санкт-Петербурге мужчина добился признания себя живым
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

По информации «Фонтанки», спасатели приехали на ул. Правды — к пятиэтажному дому № 22. «Дом находится в управлении Жилкомсервиса № 2 Центрального района. Однако уборкой кровли занимался привлеченный альпинист частной организации», — говорится в статье.

Как уточняет издание, мужчина не пострадал, госпитализация ему не потребовалась.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
несчастный случай Санкт-Петербург дворники
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 17:41
Осужденная за мошенничество взяла второе золото. Что происходит на Играх Спорт, 19:14
ОПЕК сообщил о падении добычи нефти после сбоев в Казахстане и Венесуэле Политика, 19:10
Астро-круизы, туры по продуктовым и еще 5 трендов путешествий в 2026 году Стиль, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
В России установлен январский рекорд продаж новостроек Недвижимость, 18:53
В центре Петербурга дворник сорвался с крыши и повис на проводах Общество, 18:52
Режиссер, актер, муж Собчак: чем еще известен Константин Богомолов 18:51
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 18:50
«Реал» достиг соглашения с УЕФА по поводу Суперлиги «во благо футбола» Спорт, 18:47
Минкультуры освободило Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ Общество, 18:44
Роспотребнадзор сообщил о 96 заболевших норовирусом в школе Петербурга Общество, 18:34
Орбан заявил, что ЕС «фактически объявил войну» Венгрии Политика, 18:29
ЦБ рассказал, как можно вернуть деньги, поступившие от мошенников Инвестиции, 18:28
Свищев заявил, что у каждого сменившего гражданство атлета «своя история» Спорт, 18:28