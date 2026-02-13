 Перейти к основному контенту
Набиуллина заявила, что «почти все» готово к внедрению цифрового рубля

Для массового внедрения цифрового рубля «практически все уже готово», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Проект наш [цифрового рубля] развивается свои чередом, сервисы реализуются все согласно планам», — сказала она.

Фото:Iara Faga / Shutterstock

Ранее Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использовать универсальный QR-код, а также проводить операции с цифровым рублем.

С 1 сентября 2026 года предоставить такую возможность должны крупнейшие банки и торговые точки, выручка которых составляет более 120 млн руб. за предшествующий календарный год. С 1 сентября 2027-го это коснется организаций, чья выручка превышает 30 млн руб. в год. Для остальных требование вступает в силу 1 сентября 2028 года.

Тестирование операций с реальными цифровыми рублями было запущено 15 августа 2023 года среди ограниченного круга участников. Летом 2025 года Банк России отчитался о проведении уже более 100 тыс. операций с цифровым рублем: почти за два года пилотного проекта совершено более 63 тыс. переводов и почти 13 тыс. оплат за товары и услуги.

