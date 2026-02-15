Врачи оценили разрешение брать на скорую терапевтов

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Разрешение брать врачей в скорую помощь без профильной ординатуры поможет решить проблему кадрового голода. Утверждение же новых полномочий врачей 03 никак не скажется на их работе, считают опрошенные РБК эксперты.

Речь идет об утвержденном Министерством труда новом профессиональном стандарте для врачей скорой помощи, который вступит в силу 1 сентября. Если раньше для допуска к работе требовалось свидетельство об аккредитации по специальности «скорая медицинская помощь», то теперь можно иметь сертификат специалиста или аккредитацию по направлениям «лечебное дело» или «педиатрия».

«Как можно стать аккредитованным специалистом в скорой медицинской помощи? Можно либо отучиться в ординатуре по «скорой помощи», для чего есть специальные кафедры… Либо есть определенные специальности… (курс которых. — РБК) дает основные знания, после которых ты получаешь возможность аккредитоваться на специальной скорой медицинской помощи», — объясняет руководитель центра анестезиологии и реаниматологии Института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вячеслав Афончиков.

По словам Афончикова, врачей, не окончивших специализированную кафедру, все равно будут обучать тонкостям работы на скорой помощи. «Вот просто нельзя выпускника вуза взять и посадить в машину», — добавил эксперт. По его словам, перед выездом врачу расскажут, как устроен автомобиль скорой помощи, как пользоваться аппаратурой, будь то дефибриллятор или искусственная вентиляция.

Изменение позволит «расширить» возможности для врачей работать на скорой помощи там, где сложился дефицит кадров, считает Афончиков. «Для службы скорой помощи это хорошо. Тут простой принцип, который надо понимать. Всё, что хорошо для службы скорой помощи, хорошо для людей», — добавил он.

Заведующий отделением скорой помощи ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» Роман Булах отметил острую нехватку врачей скорой помощи. По его словам, сейчас все больше бригад состоят только из фельдшеров и разрешение устраивать в скорую помощь терапевтов должно решить проблему с укомплектованностью.

Новый профстандарт также расширяет полномочия врача скорой помощи. У него появилась новая функция: оказание медицинской помощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях. Она включает проведение медицинской сортировки пациентов, координацию действий медиков, взаимодействие с экстренными службами и организацию «эвакуационной петли» на месте чрезвычайной ситуации.

Как рассказал РБК Роман Булах, перечисленные обязанности уже лежат на врачах скорой помощи, приказ Минтруда их только закрепил в законе.

Вячеслав Афончиков также сообщил РБК, что качественно работа врачей неотложки не изменится, она лишь подвергнется «юридическому оформлению». По мнению эксперта, новый профстандарт регламентирует работу врача, находящегося на месте ЧС не при исполнении, чтобы исключить случаи превышения полномочий. «Мы живем в эпоху, когда практически все действия должны иметь какую-то возможность правовой оценки», — добавил Афончиков.

С 1 сентября прошлого года при нехватке врачей некоторые их функции, такие как оказание первичной медико-санитарной помощи, возложили на фельдшеров и акушеров.

В феврале 2025-го глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медицинского персонала.