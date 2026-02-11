Минтруд утвердил новые полномочия врачей скорой медицинской помощи

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Министерство труда России утвердило новый профессиональный стандарт врача скорой помощи, который предусматривает расширение полномочий доктора и появление новых трудовых функций, следует из приказа № 634н.

Теперь у врачей появилась новая функция: оказание медицинской помощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях. Для ее выполнения предусмотрены семь трудовых действий, включая проведение медицинской сортировки пациентов, координацию действий медиков, взаимодействие с экстренными службами и организацию «эвакуационной петли» на месте чрезвычайной ситуации.

Также конкретизирована функция оказания медпомощи вне медорганизации в целом. Некоторые трудовые функции в приказе изменены, а некоторые расширены.

В профстандарте также появились требования к знаниям и навыкам специалистов, выполняющих названные функции. Врач должен уметь проводить медицинскую сортировку, определять критерии чрезвычайной ситуации, а также знать методики проведения всех трудовых действий.

Изменились и условия допуска к работе. Раньше от врача требовалось свидетельство об аккредитации по специальности «скорая медицинская помощь», полученное после ординатуры. Теперь для выполнения новых трудовых функций достаточно иметь сертификат специалиста или аккредитацию по направлениям «лечебное дело» или «педиатрия».

Ранее сообщалось, что программа госгарантий бесплатной медпомощи на ближайшие два года сохранила действующий норматив времени прибытия бригад скорой помощи к пациенту. Так, время доезда при оказании экстренной помощи не должно превышать 20 минут с момента вызова. В некоторых местах время доезда бригад скорой может быть скорректировано с учетом особенностей регионов.