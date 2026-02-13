ВККС дала согласие на арест судьи в отставке из Адыгеи по делу о взятке

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала разрешение на арест судьи Шовгеновского районного суда Республики Адыгея в отставке Адама Воитлева. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с заседания ВККС. Экс-судью обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Представление председателя СК РФ о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения Адаму Воитлеву в виде содержания под стражей удовлетворить», — говорится в решении.

На заседании представитель СК сообщил, что местонахождение Воитлева сейчас неизвестно.

«Трубки не берет, на звонки не отвечает», — сказал он.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин с согласия ВККС возбудил уголовное дело в отношении Воитлева.

По версии следствия, с 10 июня 2023 по 11 января 2024 года Воитлев, исполняя обязанности председателя Шовгеновского районного суда, получил через посредника 2,5 млн руб. за решение о возврате уголовного дела прокурору (в порядке ст. 237 УПК) и снятии ареста с имущества подсудимого.

Полномочия Адама Воитлева были прекращены в октябре 2025 года в связи с уходом в отставку.