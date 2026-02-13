 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ВККС дала согласие на арест судьи в отставке из Адыгеи по делу о взятке

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала разрешение на арест судьи Шовгеновского районного суда Республики Адыгея в отставке Адама Воитлева. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с заседания ВККС. Экс-судью обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Представление председателя СК РФ о даче согласия на исполнение решения об избрании меры пресечения Адаму Воитлеву в виде содержания под стражей удовлетворить», — говорится в решении.

На заседании представитель СК сообщил, что местонахождение Воитлева сейчас неизвестно.

«Трубки не берет, на звонки не отвечает», — сказал он.

Бастрыкин возбудил дело о взятках против мирового судьи в отставке
Политика
Александр Бастрыкин

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин с согласия ВККС возбудил уголовное дело в отношении Воитлева.

По версии следствия, с 10 июня 2023 по 11 января 2024 года Воитлев, исполняя обязанности председателя Шовгеновского районного суда, получил через посредника 2,5 млн руб. за решение о возврате уголовного дела прокурору (в порядке ст. 237 УПК) и снятии ареста с имущества подсудимого.

Полномочия Адама Воитлева были прекращены в октябре 2025 года в связи с уходом в отставку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
взятки судья арест Адыгея уголовное дело
Материалы по теме
Бастрыкин возбудил дело против экс-судьи из Ухты за «северные выплаты»
Общество
Высшая коллегия судей отказала в рекомендации нижегородскому судье
Политика
Бастрыкин возбудил дело о взятках против мирового судьи в отставке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу Политика, 14:10
Верховный суд рассмотрит иск о запрете «Антивоенного комитета России» Общество, 14:06
Суд заочно приговорил журналиста Катаева к году и четырем месяцам колонии Политика, 14:05
Что делать, если онлайн-собеседник выводит из себя: советы психолога Образование, 14:03
Лукашенко оценил стрельбу своих военных словами «так себе» Политика, 14:01
Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве Политика, 14:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Калуге назвали ошибкой разные меню платных и бюджетных обедов в школе Общество, 13:59
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как решение ЦБ снизить ставку до 15,5% повлияет на финансы россиян Инвестиции, 13:54
Во Франции раскрыли аферу гидов с билетами в Лувр на €10 млн Общество, 13:54
Ключевую ставку понизили до 15,5%. Как это повлияет на авторынок и цены Авто, 13:53
Нидерланды закупят поезда для перевозки раненых на случай конфликта Политика, 13:52
Генсек НАТО заметил «сдвиг в мышлении» Европы Политика, 13:49