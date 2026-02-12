 Перейти к основному контенту
Политика
0

В Запорожской области и.о. министра арестовали за взятки

Фото: СУ СК России по Запорожской области
Фото: СУ СК России по Запорожской области

Исполняющего обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области арестовали по обвинению в получении взятки в размере 4,8 млн руб., сообщает пресс-служба СК по региону.

На сайте правительства региона указано, что должность и.о. министра АПК и продовольственной политики области занимает Андрей Сигута.

По версии следствия, в январе 2024 года Сигута во время встречи с директором коммерческой организации потребовал денежное вознаграждение за покровительство и содействие в использовании комплекса зданий, которые ранее были переданы фирме для ведения бизнеса. На тот момент Сигута был главой Мелитопольского района.

В Запорожье заявили о покушении на главу Мелитопольского района
Политика
Андрей Сигута

В период с января 2024-го по декабрь 2025 года чиновник лично и через посредника получил от директора организации более 4,8 млн руб.

Сотрудники ФСБ взяли с поличным министра и его посредника при получении очередной части взятки в размере 450 тыс. руб. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России. За получение взятки в особо крупном размере Сигуте грозит до 15 лет колонии. Суд заключил министра под стражу.

В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств. «Уголовное дело в отношении посредника расследуется», — говорится в сообщении.

В ноябре 2025 года ФСБ задержала главу Союза содействия развитию промышленности и торговли Новороссии (Запорожской и Херсонской областей) за участие в передаче взятки в размере 5 млн руб. представителю госпредприятия «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Деньги предназначались на заключение договора аренды спецтехники в рамках капремонта дорог в регионе.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Запорожская область агропромышленный комплекс арест взятка
