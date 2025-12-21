В Европе заявили о предательстве Макрона из-за его позиции по активам

Макрон предал Мерца на саммите ЕС, отказавшись от использования замороженных российских активов для Украины, пишет Financial Times. По итогам встречи лидеров ЕС Киеву выделят €90 млрд из общего бюджета Европы на 2026–2027 годы

Эмманюэль Макрон (Фото: Miguel Medina / Reuters)

Французский лидер Эмманюэль Макрон не выступил союзником немецкого канцлера Фридриха Мерца по вопросу использования замороженных российских активов на саммите Евросоюза и, таким образом, «предал» его, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на европейского высокопоставленного дипломата.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить», — сказал источник газеты.

В ночь на 19 декабря после более чем 16 часов обсуждений лидеры стран ЕС приняли решение о выделении Украине финансирования в размере €90 млрд из общего бюджета на 2026–2027 годы. Участники саммита отказались от идеи использовать для этого замороженные российские активы.

Премьера Италии Джорджу Мелони источник FT назвал «убийцей» этой идеи. Так, на исход саммита повлияли именно сомнения Италии и Франции по поводу того, что их правительства согласятся на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия, чтобы разделить риск возможного погашения кредита.

Президент Франции сначала не выступал публично против предложения Мерца использовать замороженные российские активы, но затем его команда в частном порядке высказала сомнения по поводу законности сделки, а на саммите Макрон присоединился к странам, выступившим против нее. «Он [Макрон] настолько слаб, что у него не было другого выбора, кроме как поддержать Джорджу Мелони», — добавил дипломат.

Париж оказался в затруднительном положении из-за высокого государственного долга и политической нестабильности во второй половине последнего президентского срока Макрона, говорится в материале.

На фоне этих изменений наблюдается новая динамика в отношениях между двумя крупнейшими державами Европы: «инициативной Германией и медлительной Францией», отмечает FT. По словам источников газеты, Макрон и Мерц «полностью поменялись ролями». Так, Мерц разбирается в геополитике, хочет оказывать влияние на Европу, после его прихода к власти «в Берлине вновь появилась уверенность в себе».

В то же время Макрон, который считался главным идеологом обновления Европы и лидером, способным вдохнуть жизнь в идею «стратегической автономии» Евросоюза, стал осторожнее из-за внутренних проблем страны и «портит вечеринку», писало Politico. В частности, Париж выступил против создания «стены беспилотников» на восточном фланге союза, предложенной председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также отказался поддержать идею лишения Будапешта права вето по вопросам вступления Украины в ЕС.

В материале FT его называют a lame duck — это уничижительное описание для непопулярного политика, который точно не будет переизбран на занимаемый пост, или президента, преемник которого уже избран, но еще не вступил в должность.