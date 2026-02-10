Балицкий сообщил об атаке на похоронную процессию в Запорожской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Скельки Васильевского муниципального округа (Запорожская область) ВСУ атаковали похоронную процессию. Один человек погиб, еще шесть получили осколочные ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Запорожская область регулярно подвергается атакам ВСУ. Ранее Балицкий сообщил, что атаки противника привели к отключениям электроснабжения Васильевского, Михайловского и Токмакского муниципальных округов.

4 февраля Балицкий сообщил о массированной атаке дронов — российские силы ПВО сбили более 30 дронов ВСУ над территорией региона.