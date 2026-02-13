Переход прав на аэропорт Домодедово зарегистрировали в ЕГРЮЛ
Операционные компании аэропорта Домодедово перешли из государственной собственности в собственность ООО «Перспектива» — дочерней компании аэропорта Шереметьево. Соответствующие данные занесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Группа «Домодедово» — разрозненный актив. Всего во владении «Перспективы» теперь 22 компании (по 100% в каждой), включая ООО «ДМЕ Холдинг», ООО «Домодедово Пэссенджер Терминал», ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис».
Аэропорт был продан со второй попытки. На последнем этапе торгов за активы боролись Внуково и Шереметьево.
В конце января «Перспектива» выиграла приватизационные торги по продаже Домодедово, предложив 66,1 млрд руб. — это минимально возможная цена продажи актива, определенная организатором торгов. Согласно оценке, которую в декабре 2025 года проводил продавец актива — ПСБ, Домодедово стоило 115 млрд руб.
На этой неделе «Перспектива» и банк ПСБ подписали договор о продаже аэропорта.
Минувшим летом суд по иску Генпрокуратуры конфисковал Домодедово в доход государства, Росимущество получило 100% в ООО «ДМЕ Холдинг», владеющем активами аэропорта.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»