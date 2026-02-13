Переход прав на аэропорт Домодедово зарегистрировали в ЕГРЮЛ

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Операционные компании аэропорта Домодедово перешли из государственной собственности в собственность ООО «Перспектива» — дочерней компании аэропорта Шереметьево. Соответствующие данные занесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Группа «Домодедово» — разрозненный актив. Всего во владении «Перспективы» теперь 22 компании (по 100% в каждой), включая ООО «ДМЕ Холдинг», ООО «Домодедово Пэссенджер Терминал», ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис».

Аэропорт был продан со второй попытки. На последнем этапе торгов за активы боролись Внуково и Шереметьево.

В конце января «Перспектива» выиграла приватизационные торги по продаже Домодедово, предложив 66,1 млрд руб. — это минимально возможная цена продажи актива, определенная организатором торгов. Согласно оценке, которую в декабре 2025 года проводил продавец актива — ПСБ, Домодедово стоило 115 млрд руб.

На этой неделе «Перспектива» и банк ПСБ подписали договор о продаже аэропорта.

Минувшим летом суд по иску Генпрокуратуры конфисковал Домодедово в доход государства, Росимущество получило 100% в ООО «ДМЕ Холдинг», владеющем активами аэропорта.