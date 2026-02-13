Лукашенко оценил стрельбу своих военных словами «так себе»

Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого» Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого» Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проверил боеготовность Вооруженных сил. В числе прочего военные продемонстрировали ему свои навыки стрельбы из гранатомета и автоматического оружия. К проверке привлекли военнослужащих по списку вне зависимости от срока службы и опыта.

«Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе. Волнуются, конечно, президент стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так — где-то попали, где-то промахнулись», — оценил навыки военных Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Проверка войск началась утром 13 февраля. Президент Белоруссии приехал на 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе. По приезде он заслушал доклад о работе Вооруженных сил, который сделал министр обороны Виктор Хренин.

Лукашенко отметил, что проверку проходят все, включая министра обороны и госсекретаря. По его словам, это необходимо для поддержания навыков военных на высоком уровне. Также он добавил, что войска должны быть готовы к любому развитию событий.

Внезапная проверка боеготовности войск Белоруссии началась 16 января. Первой по списку проверили воинскую часть технического обеспечения. После проведения проверки Лукашенко заявил, что внезапная проверка необходима для того, чтобы отследить, как Генштаб и Минобороны будут действовать в сложившейся ситуации.