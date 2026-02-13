 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Как Лукашенко приехал в войска для проверки боеготовности. Фото

Появились фото приезда Лукашенко в войска для проверки боеготовности

Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого»
Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого»
Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого»
Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого»
Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого»
Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого»
Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого»
Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого»
Фото: опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования для проверки боеготовности вооруженных сил. Об этом сообщил близкий к пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

«Естественно, абсолютно внезапно», — сообщили там.

На оперативном докладе ему подтвердили готовность армии к боевым действиям. Лукашенко посетил командно-наблюдательный пункт 339-го отдельного механизированного батальона и заявил, что войска должны быть готовы ко всему, включая вооруженные конфликты: «Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу сказать, что этого не будет вообще».

Это часть внезапной проверки боеготовности, начатой 16 января. Тогда Лукашенко осмотрел воинскую часть технического обеспечения и отметил: «Я всем доверяю, но это проверка главнокомандующего». По его словам, цель — оценить действия Генштаба и Минобороны без дополнительной информации.

Лукашенко лично прибыл в войска в рамках проверки боеготовности армии
Политика

Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
