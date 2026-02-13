Норвежская полиция провела обыски у экс-премьера по делу Эпштейна

Торбьорн Ягланд (Фото: Nigel Waldron / Getty Images)

Норвежская полиция провела обыски в домах бывшего премьер-министра, экс-председателя Норвежского Нобелевского комитета и экс-генсека Совета Европы Торбьорна Ягланда в рамках расследования по подозрению в коррупции на фоне публикации файлов из дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщили его адвокат и полиция, передает Reuters.

«В настоящее время Oekokrim (подразделение по борьбе с экономическими преступлениями — ред.) проводит обыски в резиденции и загородных владениях Торбьорна Ягланда. Это стандартная часть расследования, которая была ожидаема», — сказал адвокат Ягланда.

Ягланду предъявлено обвинение в коррупции при отягчающих обстоятельствах. Управление по борьбе с коррупцией проведет допрос обвиняемого, рассказал глава Oekokrim Паал Лоэнсет.

Опубликованные «файлы Эпштейна» и расследования норвежской прессы показали, что у Ягланда и Эпштейна были длительные личные контакты. В переписке 2012 года Ягланд пишет Эпштейну из Албании о «необычных девушках», далее на протяжении 2012–2018 годов Эпштейн многократно предлагал Ягланду и его семье проживание в своих домах в Париже, Палм Бич и Нью‑Йорке, оплаченные перелеты, отели и транспорт. Также обсуждались покупка жилья в Осло и возможная финансовая помощь в виде займов или иных выгод. Норвежские СМИ описывают эти отношения как личные и явно неформальные. Сам Ягланд признал, что его контакты с Эпштейном после приговора 2008 года были «неблагоразумными», но настаивает, что не участвовал в его преступлениях.

11 февраля Совет Европы лишил Ягланда дипломатического иммунитета, предоставленного ему как бывшему главе международной организации. Ранее запрос о лишении направила норвежская полиция в ходе расследования, которое началось после публикации файлов Эпштейна.

Полиция также сообщала, что будет выяснять обстоятельства получения Ягландом подарков, компенсаций за поездки и займов в связи с занимаемой ранее должностью.