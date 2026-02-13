На Алтае 11 детей попали в больницу с кишечной инфекцией
В Алтайском крае из краевого центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» госпитализировали 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Детей доставили в больницу 12 февраля, центр находится в Первомайском районе.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Следователи выехали в учреждение для осмотра. Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.
Как передает местное агентство «Банкфакс» со ссылкой на министерство социальной защиты Алтайского края, центр подведомственен министерству, а дети проходили там реабилитацию.
В минсоцзащиты сообщили, что после первых признаков заболевания сотрудники вызвали врачей, а контакт заболевших с другими воспитанниками ограничили.
В ноябре 2025 года в Казбековском районе Дагестана за несколько дней к врачам обратились десять детей с признаками кишечной инфекции. Шестеро из них были госпитализированы, остальные лечились амбулаторно. Случаев заболевания в тяжелой форме не было, сообщал минздрав региона.
