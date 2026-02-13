 Перейти к основному контенту
Общество
0

На Алтае 11 детей попали в больницу с кишечной инфекцией

СК: в Алтайском крае госпитализировали 11 детей с признаками кишечной инфекции
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

В Алтайском крае из краевого центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» госпитализировали 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Детей доставили в больницу 12 февраля, центр находится в Первомайском районе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Следователи выехали в учреждение для осмотра. Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия.

Как передает местное агентство «Банкфакс» со ссылкой на министерство социальной защиты Алтайского края, центр подведомственен министерству, а дети проходили там реабилитацию.

В минсоцзащиты сообщили, что после первых признаков заболевания сотрудники вызвали врачей, а контакт заболевших с другими воспитанниками ограничили.

Роспотребнадзор назвал возбудителя кишечной инфекции у детей в Дагестане
Общество
<p></p>

В ноябре 2025 года в Казбековском районе Дагестана за несколько дней к врачам обратились десять детей с признаками кишечной инфекции. Шестеро из них были госпитализированы, остальные лечились амбулаторно. Случаев заболевания в тяжелой форме не было, сообщал минздрав региона.

Теги
Антонина Сергеева
Алтайский край госпитализация Дети кишечная инфекция уголовное дело халатность
