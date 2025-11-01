 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Дагестане десять детей заразились кишечной инфекцией

Фото: minzdravrd / Telegram
Фото: minzdravrd / Telegram

В Казбековском районе Дагестана за несколько дней к врачам обратились десять детей с признаками кишечной инфекции. Шестеро из них госпитализированы, остальные получают лечение амбулаторно, об этом сообщили в минздраве республики.

По данным ведомства, тяжелых случаев заболевания нет. Медицинские работники оказывают необходимую помощь, специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины и источник заражения. По поручению министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова в район направлен первый заместитель министра Наби Кураев.

Роспотребнадзор раскрыл причину отравления более 300 человек в Дагестане
Общество
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

В июле в Дагестане фиксировалась крупная вспышка кишечной инфекции. Тогда, по данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной массового отравления водой в Магарамкентском районе стало попадание возбудителя инфекции в водопроводную систему, через которую подавалась неочищенная вода. Среди факторов, способствовавших распространению инфекции, ведомство отметило отсутствие водоподготовки, отсутствие регистрации аварий на водоводе и неинформирование органов Роспотребнадзора.

