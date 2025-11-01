В Дагестане десять детей заразились кишечной инфекцией
В Казбековском районе Дагестана за несколько дней к врачам обратились десять детей с признаками кишечной инфекции. Шестеро из них госпитализированы, остальные получают лечение амбулаторно, об этом сообщили в минздраве республики.
По данным ведомства, тяжелых случаев заболевания нет. Медицинские работники оказывают необходимую помощь, специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины и источник заражения. По поручению министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова в район направлен первый заместитель министра Наби Кураев.
В июле в Дагестане фиксировалась крупная вспышка кишечной инфекции. Тогда, по данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной массового отравления водой в Магарамкентском районе стало попадание возбудителя инфекции в водопроводную систему, через которую подавалась неочищенная вода. Среди факторов, способствовавших распространению инфекции, ведомство отметило отсутствие водоподготовки, отсутствие регистрации аварий на водоводе и неинформирование органов Роспотребнадзора.
