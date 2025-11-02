Роспотребнадзор назвал возбудителя кишечной инфекции у детей в Дагестане
Причиной кишечной инфекции у десяти детей в селе Дылым Казбековского района в Дагестане стал возбудитель дизентерии шигелла, детские сады закрыли. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике в телеграм-канале.
Накануне, 2 ноября, в дагестанском минздраве сообщили, что за несколько дней к врачам обратились десять детей с признаками кишечной инфекции. Шестеро из них госпитализированы, остальные получают лечение амбулаторно.
Специалисты Роспотребнадзора провели оперативное эпидемиологическое расследование: отбор проб воды, пищи, биологического материала, а также санитарно-гигиеническую оценку и сбор эпидемиологического анамнеза.
Предполагаемым источником шигеллы являются бессимптомные носители среди персонала детских садов, отметили в ведомстве. В целях локализации инфекции детские сады закрыты, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию.
Как ранее сообщили в министерстве здравоохранения региона, тяжелых случаев заболевания среди детей нет. Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов направил в район первого заместителя министра Наби Кураева.
