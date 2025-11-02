 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Роспотребнадзор назвал возбудителя кишечной инфекции у детей в Дагестане

<p></p>
(Фото: Администрация МР «Казбековский район»)

Причиной кишечной инфекции у десяти детей в селе Дылым Казбековского района в Дагестане стал возбудитель дизентерии шигелла, детские сады закрыли. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике в телеграм-канале.

Накануне, 2 ноября, в дагестанском минздраве сообщили, что за несколько дней к врачам обратились десять детей с признаками кишечной инфекции. Шестеро из них госпитализированы, остальные получают лечение амбулаторно.

Специалисты Роспотребнадзора провели оперативное эпидемиологическое расследование: отбор проб воды, пищи, биологического материала, а также санитарно-гигиеническую оценку и сбор эпидемиологического анамнеза.

В Дагестане десять детей заразились кишечной инфекцией
Общество
Фото:minzdravrd / Telegram

Предполагаемым источником шигеллы являются бессимптомные носители среди персонала детских садов, отметили в ведомстве. В целях локализации инфекции детские сады закрыты, проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекцию.

Как ранее сообщили в министерстве здравоохранения региона, тяжелых случаев заболевания среди детей нет. Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов направил в район первого заместителя министра Наби Кураева.

Софья Полковникова
Роспотребнадзор Дагестан Дети
