Устроивший стрельбу в школе в Канаде оказался трансгендером
Стрелком, напавшим на школу в Канаде, оказался трансгендер (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено), сообщает Daily Mail.
Нападавший, 18-летний Джесси Ван Рутселаар, использовал имя своей матери — Джесси Стрэнг. Он начал идентифицировать себя как женщину в возрасте 12 лет и использовал местоимения «она/ее». Полиция сообщила о многочисленных вызовах в дом Ван Рутселаар, связанных с проблемами психического здоровья.
Юноша открыл огонь в библиотеке средней школы Тамблер-Ридж в Британской Колумбии накануне. В результате погибли восемь человек, включая учительницу и пятерых школьников. После нападения Рутселаар покончил с собой. Перед нападением, как сообщает CTV News, он убил свою мать и брата.
В сообщении об активном стрелке подозреваемый был описан как женщина в платье с каштановыми волосами, однако личность злоумышленника тогда еще не была установлена.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8