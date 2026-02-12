 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Устроивший стрельбу в школе в Канаде оказался трансгендером

Daily Mail: устроивший стрельбу в школе в Канаде оказался трансгендером

Стрелком, напавшим на школу в Канаде, оказался трансгендер (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено), сообщает Daily Mail.

Нападавший, 18-летний Джесси Ван Рутселаар, использовал имя своей матери — Джесси Стрэнг. Он начал идентифицировать себя как женщину в возрасте 12 лет и использовал местоимения «она/ее». Полиция сообщила о многочисленных вызовах в дом Ван Рутселаар, связанных с проблемами психического здоровья.

В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек
Общество
Фото:John Normile / Getty Images

Юноша открыл огонь в библиотеке средней школы Тамблер-Ридж в Британской Колумбии накануне. В результате погибли восемь человек, включая учительницу и пятерых школьников. После нападения Рутселаар покончил с собой. Перед нападением, как сообщает CTV News, он убил свою мать и брата.

В сообщении об активном стрелке подозреваемый был описан как женщина в платье с каштановыми волосами, однако личность злоумышленника тогда еще не была установлена.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Полина Дуганова
стрельба в школе Канада трансгендер Школа
Материалы по теме
При стрельбе в техникуме в Анапе погиб человек
Политика
В результате стрельбы в школе в Канаде погибли 10 человек
Общество
В Уфе задержали школьника с пневматическим автоматом после стрельбы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
«Роскомос» анонсировал запуск ракеты «Протон-М» с Байконура Общество, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
В Воронежской области сбили 19 беспилотников за ночь Политика, 07:29
Замгубернатора Челябинской области задержали по делу о взятках Общество, 07:24
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram Технологии и медиа, 07:16
Москвичам пообещали потепление и мокрый снег Общество, 07:15
В Смоленской и Тульской областях сбили по одному дрону Политика, 07:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
США вытесняют Китай из Латинской Америки. К чему это приведетПодписка на РБК, 07:06
Сочи на грани. Что угрожает зимним Олимпийским играм Спорт, 07:05
Устроивший стрельбу в школе в Канаде оказался трансгендером Общество, 06:42
Губернатор рассказал об атаке дронов на три района Ростовской области Политика, 06:36
Экс-чиновники ответили Грефу на идею о реформе зарплат госслужащих
РАДИО
 Экономика, 06:01
Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после ракетной атаки Политика, 05:54
В Тамбовской области при атаке пострадал учебный корпус колледжа Политика, 05:52