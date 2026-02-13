 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

«Роскосмос» показал снимок накрывшего Москву циклона

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Снежный циклон накрыл Москву и принес сильный снегопад. Его снимок показал «Роскосмос». Кадры были сделаны со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

По прогнозу Гидрометцентра, который приводит госкорпорация, снегопад продлится вплоть до конца выходных и может возобновиться 16 февраля. Тем временем в Москве действует желтый уровень погодной опасности.

Желтый уровень погодной опасности вводят, когда условия могут угрожать здоровью граждан или работе транспорта, не перерастая в чрезвычайную ситуацию.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в течение 13 февраля москвичей ожидает мягкая зимняя погода, с повышенной влажностью. Температура будет стабильной, примерно плюс 2 градуса, а влажность составит почти 95%.

При этом двумя днями ранее, 11 февраля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России, что, несмотря на ожидающийся мягкий финал зимы, в начале следующей недели «репетиция весны» завершится и «зима вновь вернет свои позиции». Таким образом, в понедельник, 15 февраля, ночью температура опустится до минус 5–8 градусов, а во вторник — до минус 9–12 градусов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Роскосмос циклон Москва снегопад
Материалы по теме
Бирюков показал, как городские службы Москвы борются со снегом. Видео
Общество
Синоптик Леус предупредил о новых снегопадах в Москве на неделе
Общество
Синоптик предсказал самую холодную пятидневку в XXI веке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Выиграет ли россиянин медаль для Польши. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11:13
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 11:12
Аэропорты Москвы сообщили о штатной работе в условиях снегопада Общество, 11:04
Итоги книжного рынка — 2025: что издавали и что читали в России Life, 11:02
Работник не отвечает и не приходит: как на это реагировать работодателю Образование, 11:01
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 11:00
Движение грузовиков через КПП Верхний Ларс на границе с Грузией закрыли Общество, 11:00
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В продаже появились дешевые иномарки из Европы. Вот в чем подвох Авто, 10:58
Politico узнало сроки проведения следующих переговоров по Украине Политика, 10:57
Глава Сердобска ушла в отставку после выдачи квартир приезжим Общество, 10:57
Эстония в два раза увеличит число артустановок Caesar в армии Политика, 10:52
Министерства поспорили из-за форматов помощи металлургам Бизнес, 10:52
Бывший посол США увидел принятие Европой своего «горя» по безопасности Политика, 10:51
Лукашенко лично прибыл в войска в рамках проверки боеготовности армии Политика, 10:46