«Роскосмос» показал снимок накрывшего Москву циклона

Фото: Роскосмос

Снежный циклон накрыл Москву и принес сильный снегопад. Его снимок показал «Роскосмос». Кадры были сделаны со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

По прогнозу Гидрометцентра, который приводит госкорпорация, снегопад продлится вплоть до конца выходных и может возобновиться 16 февраля. Тем временем в Москве действует желтый уровень погодной опасности.

Желтый уровень погодной опасности вводят, когда условия могут угрожать здоровью граждан или работе транспорта, не перерастая в чрезвычайную ситуацию.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в течение 13 февраля москвичей ожидает мягкая зимняя погода, с повышенной влажностью. Температура будет стабильной, примерно плюс 2 градуса, а влажность составит почти 95%.

При этом двумя днями ранее, 11 февраля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России, что, несмотря на ожидающийся мягкий финал зимы, в начале следующей недели «репетиция весны» завершится и «зима вновь вернет свои позиции». Таким образом, в понедельник, 15 февраля, ночью температура опустится до минус 5–8 градусов, а во вторник — до минус 9–12 градусов.