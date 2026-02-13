Победившая в Бангладеш партия призвала к молитве вместо празднования

Националистическая партия Бангладеш (BNP) одержала победу, завоевав более двух третей мест в парламенте по итогам всеобщих выборов, сообщает Reuters.

«Этот результат, как ожидается, принесет стабильность после месяцев потрясений, последовавших за свержением бывшего премьер-министра Шейх Хасины в ходе восстания, возглавленного поколением Z», — пишет агентство.

Выборы, которые стали первыми по-настоящему конкурентными за многие годы, принесли BNP и ее союзникам не менее 212 из 299 мест. Партия BNP, которая вернулась к власти спустя 20 лет, вскоре после подсчета голосов поблагодарила народ и призвала к особым молитвам за страну и ее граждан.

«Несмотря на победу с большим перевесом, никаких праздничных шествий или митингов проводиться не будет», — говорится в заявлении партии, призывающем к всеобщей молитве по всей стране.

Лидер BNP Тарик Рахман рассматривается теперь как вероятный кандидат на пост премьер-министра.

Летом 2024 года в Бангладеш вспыхнули протесты. В демонстрациях преимущественно приняли участие студенты. Сначала они выступили против системы квот, по которой почти треть государственных должностей бронируется за детьми и внуками ветеранов войны с Пакистаном в 1971 году. Вскоре акции переросли в массовое восстание, а демонстранты выступили уже за отставку премьера Шейх Хасины, которая находилась у власти более 15 лет. В результате та оставила пост и покинула страну.

В ноябре 2025 года посольство попросило россиян Бангладеш быть особенно внимательными из-за угрозы протестов и беспорядков. Дипломаты охарактеризовали ситуацию в стране как «нестабильную общественно-политическую обстановку, сопровождающаяся стихийными митингами и массовыми беспорядками, которые приводят к противостоянию с правоохранительными структурами».