Экс-премьера Бангладеш приговорили к смертной казни
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заочно приговорена к смертной казни за преступления против человечности, связанные с жестоким подавлением антиправительственных протестов в прошлом году, передает Би-би-си. Решение принял специальный трибунал в столице Дакке.
«Обвиняемая премьер-министр совершила преступления против человечности, отдав приказ использовать беспилотники, вертолеты и смертоносное оружие», — сказал судья Голам Мортуза Мозумдер.
Хасина была свергнута в августе 2024 года, после чего покинула страну и поселилась в Индии. Власти Индии отказывались экстрадировать политика для суда. Она отрицает все обвинения и называет трибунал «политически мотивированным фарсом». «Пусть они выносят любой вердикт, какой хотят. Мне это безразлично. Аллах дал мне эту жизнь, и только он может ей положить конец. Я все равно буду служить своему народу», — сказала она в обращении перед заседанием.
Материал дополняется.
